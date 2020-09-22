掌握非洲票區！國際奧委親兒遭踢爆「敏感時機」收千萬鉅款

▲巴帕．狄亞克涉嫌接受不當款項，促使父親在IOC大會將票投給東京。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

原訂於7月開幕的東京奧運受到新冠肺炎疫情影響，被迫延後1年，然而如今卻傳出一家由東京奧運申辦委員會聘請的新加坡公司在日本申奧當時，曾匯給國際奧委會委員拉米尼．狄亞克（Lamine Diack）的兒子巴帕．狄亞克（Papa Massata Diack）37萬美元（約新台幣1028萬元），由於匯款時機敏感，也引發熱議。不過對此，巴帕僅稱，該款項與東奧毫無關聯。

根據《共同社》、《朝日新聞》報導，新加坡公司Black Tidings 2011年6月開設了銀行帳戶後，直到2013年6月都未曾使用過該帳戶，但卻在同年7月29日與10月25日收到來自東奧申委會232萬5千美元（約新台幣6451萬元）的匯款。

東京2013年9月爭取主辦2020年奧運，而拉米尼．狄亞克被認為對非洲的投票結果擁有極大影響力。據悉，Black Tidings在奧運主辦國結果出爐前後共向拉米尼的兒子巴帕與其經營的公司匯入37萬美元（約新台幣1028萬元）。由於時機敏感，因此該公司也遭懷疑，不當使用申委會的資金。

對此，同樣被列為調查對象的前東奧申委會理事長竹田恒和則表示，「我們當時將款項付給Black Tidings後，就不清楚後面發生什麼事，發生這種狀況，個人感到很遺憾。」

面對相關指控，巴帕．狄亞克否認稱，「相關款項與我和中國達成的贊助合約有關，跟東京奧運毫無關聯。」