人妻開車講電話鏟飛路人肇逃　回家才知公公重傷「秒刪32封簡訊」

Hit-and-run driver distracted by their phone crashes into a man, who turns out to be her father-in-law pic.twitter.com/D3MKdfjzwH — The Sun (@TheSun) September 21, 2020

記者黃翊婷／綜合報導

英國萊斯特29歲女子阿貝丁（Fathetha Begun Abedin）2018年2月5日晚間因為邊開車邊使用手機，結果撞飛一名走在斑馬線上的老翁，但她沒有停下來關心，反而直接加速逃逸，回到家後才知道，剛剛撞上的人其實是公公。

綜合外媒報導，阿貝丁明知撞到人，不僅沒有停下來幫助對方，事後還不斷編造謊言；她向檢警供稱，不知道曾發生這樣的事故，後來改口自認當天因為氣喘發作，一度失去知覺，所以不清楚發生什麼事，至於車子的擋風玻璃壞掉，是因為有竊賊試圖偷走放在車內的手機，她甚至還刪除手機裡的32封簡訊，企圖消滅證據。

▲阿貝丁肇事逃逸，後來才知道撞到的人是丈夫的爸爸，也就是自己的公公。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

但檢警調查，遭撞傷的人其實是阿貝丁的公公，由於撞擊力道很大，他整個人先是摔在車子的引擎蓋上，接著撞到擋風玻璃，最後滾落倒在馬路中央，送醫急救確認骨盆骨折，身受重傷，住院搶救後勉強保住一命。

檢警在調查過程中一一拆穿阿貝丁的謊言，並在她的手機裡發現維修擋風玻璃等訊息鐵證，最終依法將人逮捕。如今阿貝丁已經認罪，包含危險駕駛致重傷害等罪在內共兩罪，並在今年9月中旬出庭接受審判，未來恐怕還得面臨重罰以及親友的指責。