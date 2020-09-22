「被中國人從沒聽過的族譜刪除」　白宮抗中智囊貼27秒影片回酸

▲余茂春分享的影片。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

中國出身、曾經歷文革的余茂春（Miles Yu）因為協助華府針對北京推出一系列的強硬政策，被中國線民怒斥為漢奸，甚至連母校重慶永川中學也將他的名字中石碑上鑿除。對此，余茂春19日在推特PO文表示，對於把他的名字從沒聽說過也沒關心過的族譜圖上刪除，真的是很奇怪。

▲余茂春推特PO文。（圖／翻攝自推特／@milesyu10，下同）

余茂春在19日的推特文中提到，他的名字被從沒聽過也沒關心過的族譜圖上刪除，這似乎很奇怪，不過，相信這樣的鬧劇最終會在荒謬的重壓下瓦解。同時，他還在PO文裡附上一段1995年美國喜劇電影《阿呆闖學府》的27秒台詞影片，「願上帝憐憫你的靈魂」，似乎意有所指。

接著，余茂春20日再度PO文表示，他的推特帳號只有@milesyu10這一個，「@milesyu196288」是未經同意的冒名假帳號，不管背後操控者是惡意還是好意，都希望對方能停止冒名PO文。

▲余茂春強調他的推特帳號只有一個。

而說起余茂春，他是永川中學畢業生，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲，為了永久紀念，還把該校幾位高考狀元的名字刻在校園的石碑上，其中一行就是1979年文科狀元余茂春。

後來余茂春前往美國發展，深受美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）倚重，更被美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）譽為「國寶」（National Treasure）；當時他曾在訪談中表示，他在共產主義的中國長大，現在生活在美國夢中，世界應該感謝美國，正如前總統雷根所說，美國代表「地球上人類最後、最好的希望」。

沒想到相關消息經過報導後，引起中國線民不滿，怒斥余茂春是「漢奸」、「數典忘祖，成為蓬佩奧的狗頭軍師」，還有人稱他是「反華最關鍵角色」，最後連母校永川中學也把他的名字從石碑上鑿除。