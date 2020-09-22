美神秘51區「黑色巨人」現蹤　UFO獵人曝座標揭外星科技：它會動！

記者張靖榕／綜合外電報導

美國51區外星人及UFO傳聞自20世紀以來吸引了許多人，一名「UFO獵人」最近則聲稱美國政府正用外星科技，企圖打造一尊身高逾15.85公尺（50英呎）的外星機器人，而且就在開闊地區製造，毫不遮掩。他提出衛星地圖「證據」，途中一團巨大黑色人形就躺在一些建物旁的空地上，證明他並無捏造事實。

綜合外電報導，自稱是幽浮學家及教師的「UFO獵人」沃寧（Scott C. Waring），18日在他的部落格公開自己的發現，聲稱靠著Google地圖在內華達州51區查看時，在一處空地上赫然見到巨大人形，「猜怎麼著？我今天在『Google 地球』上搜尋的時候，看到一個非常奇怪的東西。」

▲一名部落客聲稱內華達51區有至少一尊外星機器人。（圖／翻攝自Google Map）

根據沃寧的計算，巨大人形身高至少52英呎，相當於近16公尺的高度，「當我檢查該地點過往的照片，我注意到那個人型還真的移動到現在的位置，然後在每張照片裡擺出不同姿勢！它真的會動。」

▲▼沃寧表示，機器人身長16公尺，還會移動。（圖／翻攝自Google Map）

沃寧表示這樣清晰明顯的黑色龐然結構物還不只一個，在它旁邊有個小一些的黑色形體，他認為那是第2尊外星機器人，「可能美國空軍士兵們已經這樣玩了很多年，又或是51區在對16公尺高的機器人做實驗，哪天可能可以在衝突任務中派上用場。」

沃寧在部落格「每日發現UFO」（UFO Sighting Daily）中的該篇貼文內，詳細記錄他發現疑似外星機器人的地球座標「37°13'26.26"N 115°49'2.37"W」。此外沃寧每天都會報導全球各地難以解釋的異象，並試圖以文字、影音社群軟體等方式分享自己的分析見解，最新一篇則是發自21日，解釋一起在南韓首爾看見的不明光點事件。