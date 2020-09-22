歐美合作抗中！　首次「中國議題對話」待敲定時間舉行

▲歐盟官員透露，歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）6月即曾提及應舉行「中國議題對話」。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

歐洲聯盟（EU）今天舉行外長會議，會中歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾向27國外長匯報歐中領導人峰會結果，另歐盟與美國首度合作舉行「中國議題對話」，雙方近期將商定舉行日期。

歐盟外長會議今天上午登場，會後波瑞爾（Josep Borrell）主持記者會說明今天會議與27成員國外長針對白俄羅斯、利比亞及與非洲聯盟的局勢與關係交換意見，並匯報9月14日歐中領導人視訊峰會的最新訊息。

外媒近日報導，波瑞爾今天在外長會議中將提出與美國合作舉行「中國議題對話」，但波瑞爾今天記者會上並未對此多做說明。

歐洲對外事務部（EEAS）以外交與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）名義會後對中央社表示，波瑞爾今年6月與美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通話時即曾建議歐美針對中國議題建立特別的雙邊對話。

馬斯拉里表示從那時起，雙方工作團隊一直進行聯繫以商定細節，對話具體日期尚待討論，但將在接下來數周內確定。

由於歐洲對中國日益強硬，歐美雙方將就共同面臨的中國議題展開對話，這被視為跨大西洋聯手推進對抗中國陣線。

此外，今天歐盟外長會議最受歐洲媒體關注的是針對制裁白俄羅斯議題，對此波瑞爾表示，雖然成員國表達制裁意願，但仍未達成共識，意指有成員國反對制裁，將留待9月24日舉行的歐盟領導人特別峰會上再討論。

長年執政的白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在今年8月9日的爭議性大選後繼續掌權，此後白俄便陷入前所未見的示威潮，但抗議活動遭當局殘忍鎮壓，歐盟先前宣布不承認魯卡申柯是白俄羅斯的合法總統。