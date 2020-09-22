鋼鐵川粉狂舉「笑話拜登」手牌　造勢祭出躺椅、棉被「等一個人」

▲鋼鐵川粉狂舉「笑話拜登」手牌。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普的選情在近期呈現逆轉趨勢，除了冷冰冰的民調數字翻盤之外，造勢場合更是揮別過去幾個月的冷清，呈現民心熱呼呼的狀態，不僅各州的造勢都場場爆滿，甚至有「鋼鐵川粉」在活動前一天就祭出躺椅、棉被來徹夜排隊，還有川粉自動自發舉起「笑話拜登」的手牌來嘲諷對手。

▲鋼鐵川粉祭出躺椅、棉被排隊川普造勢場。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》上指出，川普17日在威斯康辛州（State of Wisconsin）的造勢場，川粉前一天就已經拖出躺椅、被子在會場外過夜，不知道的人，還以為是在排隊買限量商品的畫面。

▲川普造勢會場都在機場，營造出從天而降進場的氣派感受。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓說，因為川普的造勢都安排在機場，所以當支持者進場之後，空軍1號直接降落在會場前，川普從飛機上「從天而降」氣派進場，包括後來的明尼蘇達州（State of Minnesota）、北卡羅萊納州（State of North Carolina）造勢，都是川普從天而降，空軍1號直接停在演講台後當背景。

▲川粉都自動自發舉笑話拜登的手牌。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓又舉例，在其他的川普相關活動中，川粉都自動自發舉笑話拜登（Joke Biden）的手牌，也就是把拜登（Joe Biden）的名字改成諧音的笑話（Joke）。

李正皓指出，美國在8月中有個民調，拜登領先川普7%，但是有個民調還調查了一個問題「你認為你的鄰居，支持川普還是拜登」，民調結果顯示回答川普的領先5%，。

李正皓分析 ，這個民調測試沉默螺旋，「我明明支持川普，可是我不敢表態」，因為在當初新冠肺炎疫情比較嚴重的時候，有一大票的沉默螺旋沒有表態，可是當中國一直打中國、一直宣揚美國優先政策、一直在嘲笑拜登的時候，沉默螺旋可能跑到拜登這邊，當拜登支持者投票率變低，可能就是川普勝利的開始。

美國的拉穆森民調（Rasmussen Reports），川普過去的民調起起落落，而拜登的民調則是大趨勢向下，最新的民調顯示，川普47%，拜登46%，川普已經領先的1個百分點。

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