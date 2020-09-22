全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

▲德意志銀行。（圖／路透社）



文／中央社

媒體揭露大量可疑款項多年來藉大型金融機構流動，摩根大通、匯豐、渣打集團、德意志銀行、紐約梅隆銀行等5家大銀行特別被點名。德國之聲指出，德意志銀行涉及最多可疑交易。

德國之聲（DW）報導，作為德國最大銀行的德意志銀行（Deutsche Bank）過去就曾爆發過醜聞。如今媒體透過外流文件又發現，德意志銀行清楚知道本身在協助可疑交易，涉及金額超過1兆美元。而且這家銀行在承諾會自行整頓後，仍繼續協助可疑交易一段時間。

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這批外流文件源自美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」（FinCEN），屬於機密文件，數量龐大，內容詳細記載可疑金融活動。美國媒體BuzzFeed News取得外流文件後，與國際調查記者同盟（ICIJ）分享，過去16個月來有88國400名記者參與調查。

調查結果發現，各家金融機構自行提交給FinCEN的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report），德意志銀行就占了62%。

金融機構之所以提交可疑活動報告給美國財政部，是因為在美國經營的金融機構都被如此要求，否則可能面臨罰款。這些報告反映出銀行內部監督單位的疑慮，但僅只是可疑，不一定能證明這些交易涉及任何犯罪或不當行徑。

在1999至2017年間，各家金融機構內部法遵人員列為可疑交易的金額共達2兆美元，理由包括可能涉及洗錢、違反制裁或其他犯罪活動。在這2兆美元的可疑交易款項中，就有約1兆3000億美元是流經德意志銀行。

德國之聲指出，德意志銀行不是第一次涉及可疑金錢交易，2015年就因違反美國制裁，同意支付2億5800萬美元的罰款。

當時美國監管人員調查發現，德意志銀行曾在1999至2006年間，代表被美國制裁的伊朗、利比亞、敘利亞、緬甸、蘇丹金融機構轉移109億美元。德意志銀行被控使用「不透明的方法和行徑」掩護本身行動，替客戶進行交易。銀行發言人當時則宣稱，已終止跟相關國家的客戶有商業往來。

然而FinCEN文件指出，在2015年以大筆金額和解之後，德意志銀行仍繼續為可疑人士和企業轉移資金。其中最引人注目的是生於伊朗的土耳其黃金交易商札拉布（Reza Zarrab），拉札布2017年已在美國聯邦法院上承認幫助伊朗規避制裁。

外流文件也指出，德意志銀行也可能曾允許俄羅斯和伊朗境內的企業規避制裁。

例如俄國大型石油公司─蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegas）因支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，在2014年9月遭美國制裁。但在2015年3月初至5月中，德意志銀行在美國的分支機構，仍涉及47筆與蘇爾古特石油天然氣公司往來的交易，總金額近4億3000萬美元。

反洗錢諮詢公司AML Right Source的顧問懷特（Tim White）表示，銀行進行可疑交易的賺頭，比起可能違規的成本來得高。這或許是德意志銀行2015年付出2億5800萬美元的罰款後，仍繼續可疑交易的原因。

不過，德意志銀行發言人在收到國際調查記者同盟提出的問題清單後表示，這些文件內容「對我們或是監管人員來說並非新資訊」，而且這些問題都發生在2016年之前。發言人說，德意志銀行「現在是一家不一樣的銀行了」。

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