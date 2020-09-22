快訊／羈押禁見50天！國民黨立委陳超明涉賄600萬　法院裁定續押

▲國會驚爆立委集體涉賄，現任立委陳超明續押。（圖／記者游宗樺攝）



記者柯振中、羅志華／台北報導

國會驚爆集體涉賄案，民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇等人涉案在押。台北地院法官審理後，22日凌晨裁定立委陳超明及其辦公室主任梁文一雙雙續押，維持羈押禁見。

立院休會期間曾爆發立委集體收賄，涉案委員包括4名在職立委、立委助理與白手套等共9人，蘇震清、陳超明、廖國棟及趙正宇皆被羈押禁見。不過，立院新的會期18日開議，蘇、陳、廖、趙等4人仍在押，游錫堃還特別說明，希望司法機關尊重憲政，任何行動、處理都要符合憲法規定。

依據憲法增修條文第4條明定，立委除了現行犯以外，在會議期間，若沒有得到立法院的許可，司法機關不得逮捕、拘禁，地院是否必須得到立院同意，才能續押立委，也引起外界討論。

台北地院21日上午提訊9名被告，移審庭審理過後，22日凌晨裁定立委陳超明續押。至於陳辦公室主任梁文一，也同樣羈押禁見。

不過，陳超明辯護律師稍早在庭上指出，羈押需經立院許可始得生效，陳超明在候審室等候是否屬被告人身自由遭拘束？是否屬於羈押？另外，抗告期間是以諭知時間起算還是立院許可時間起算？由於此關乎被告人身自由，請庭上告知被告及辯護人，以利後續之救濟程序。

辯護律師質疑，憲法增修條文不足之處不是被告所應承受，若立院未許可，處分未生效，到底可否拘束被告人身自由？