澳媒駐北京記者2年前就被騷擾！家人也遭殃　首度公開內情

文/中央社記者丘德真雪梨21日專電

近期多名澳洲駐中國記者接連遭北京當局拘留、約談,甚至被迫離境;澳洲廣播公司(ABC)前北京分社社長卡尼說,早在2018年他和家人就曾遭中國當局威脅長達3個月。

卡尼(Matthew Carney)今天透過澳洲廣播公司的廣播和新聞網站表示,澳洲國會2018年6月底通過「間諜與外國干預法」(Espionage and Foreign Interference Act 2018),中華人民共和國政府認為澳洲有關立法是衝著中國來的;於是當局同年8月開始針對他和他的家人。

卡尼說,他當年8月31日接到一通來自中央網絡安全和信息化委員會(CCAC,中國共產黨中央委員會之下)的電話,一名拒絕透露姓名的男子在電話中說,卡尼已「違反中國法規,散播謠言、非法訊息和有害訊息,危害到國家安全和傷害國家尊嚴」。

近日中國境內多名澳洲藉記者成為當局下手對象,引起澳洲輿論關注。繼8月中國環球電視網(CGTN)主播成蕾(Cheng Lei)在北京遭當局拘留後,澳洲廣播公司駐北京記者伯特爾斯(Bill Birtles)與「澳洲金融評論報」駐上海記者史密斯(Michael Smith)9月初被當局約談且禁止離境;直至澳、中兩國外交人員交涉5天後,2人才於9月7日晚間漏夜離境。

卡尼說,兩年前適逢簽證將到期,雖然他早在到期前6星期就提出續期申請,但一直沒收到回覆,反而被中國外交部約去「喝茶」。卡尼說:「被他們(當局)約去喝茶,意味著遇到麻煩了。」

卡尼說,在兩小時「喝茶」過程中,中國官員多次向他吼叫;其中一名孫(Sun)姓官員,她一邊看著電腦螢幕一邊大聲讀出卡尼曾做過報導的關鍵詞:「新疆再教育營!政治迫害!關押工運人士!專家指(中國國家主席)習近平為獨裁者!!!」

