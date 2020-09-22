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金九銀十　中國股市慶祝行情來了嗎？

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▲股市,A股,中國股市,中國基金,大中華基金,國泰世華。（圖／國泰世華提供）

▲想跟上金九銀十慶祝行情？國泰世華專家團隊已經為您做好準備。

圖、文／國泰世華商業銀行提供

中國股市向來有「金九銀十」的稱號，意思是，每逢九、十月的傳統消費旺季，就將迎來一波漲幅。綜觀今年，3月上海A股指數（上證A股）受疫情衝擊而跌破2,900點；但現在不僅突破2019年全年高點，甚至有機會挑戰2018年以來的3年新高。對投資人而言，現在到底是不是進場的好時機？

全球皆漲，但A股到底憑什麼漲？

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事實上，中美科技戰延燒至今，不僅沒讓中國股市熄火，反而更是加溫。今年7月初A股漲勢過猛，甚至逼得中國官方出手降溫，是新冠肺炎疫情之下，全球表現最有支撐的市場之一，幾乎可確認走入新一輪牛市。

A股走揚，主要原因有二。第一，中國央行採取貨幣寬鬆政策，帶來資金行情；第二，科技業獲利正逐步改善，例如立訊精密Q2 EPS年增70%，帶動市場信心。換言之，貨幣寬鬆充實了資金面、企業獲利支撐了基本面，即使政治風險還未完全消除，但A股也絕非「無基之彈」。

中美科技戰再升級，軟硬兼施下誰受惠？

中美政治角力激烈，讓許多政經觀察者認為後市仍不明朗。川普日前正式簽署行政命令，禁止美國企業與TikTok、騰訊進行交易；同時倡議「乾淨網路」計畫，從5G網路、雲端數據到硬體設備，全面去中國化，此舉也讓雙方戰場擴展到科技產業的軟體與硬體上。

不過，已然成為科技大國的中國也不是省油的燈。中國官方定調，「內循環經濟」將是未來發展目標，打造出以中國供給滿足中國需求的經濟模式。考慮到中國勢必加速產業升級與技術自主，科技領域內，不管是硬體或軟體，預估都將是長期受惠的主要產業。

逢回檔加碼布局，「中國基金」與「大中華基金」怎麼挑？

考量中國疫情大致穩定，經濟基本面走弱的機率大幅降低；且十月又逢國慶黃金週，依過去經驗，市場或將有一波慶祝行情。特別是疫情衝擊之下，全球科技股受惠，「中國科技類股」的表現亦強，因此可逢陸股回檔，著眼有基本面支持的科技族群。

針對已進入牛市的A股，建議透過定期定額、分批布局的方式順勢操作，積極型投資人可考慮Ａ股比重較高的「中國基金」，穩健型投資人宜以「大中華基金」為標的，布局兩岸三地；同時，隨著美國大選邁入倒數，進而加壓中美關係，可留意指數波動時適時逢低加碼。

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