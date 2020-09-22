攜手用戶讓消費成為改變社會的力量！王道銀行永續社會責任　奪天下企業公民獎亞軍

▲王道銀行於天下企業公民獎三度榜上有名，進入全台ESG（環境、社會、公司治理）表現最佳的100強企業。（圖／王道銀行提供）

財經中心／綜合報導

你心中的「好企業」是產業中最賺錢的？還是在市場上最具知名度的？如今，有愈來愈多消費者認同的好企業，在追求獲利的同時，又能兼顧和環境與社會之間的平衡，其中，鼓吹「以商業力量做好事」的B型企業便是這類型的企業。所謂B型企業是美國B型實驗室（B-Lab）從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向，透過量化的方式對企業進行評估，通過這些標準的企業方能成為B型企業。

在台灣與人們生活密不可分的銀行業中，王道銀行（O-Bank）是首家獲得B型企業認證的上市銀行，更連續3年獲得《天下雜誌》綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續4大項評選出的「企業公民獎」，從2018年首次參賽即獲得新秀獎和第8名，2019年獲得第6名，今年更大幅進歩到第2名。能得到這樣的殊榮，來自公司永續經營理念，提供多元全面的員工照顧，惜才留才；並且長期投入社會參與，像是推出公益認同卡幫助弱勢族群、綠色消費鼓勵用消費愛護地球，以行動為經濟、社會和環境帶來正向影響力。

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王道銀行於天下企業公民獎三度榜上有名，進入全台ESG（環境、社會、公司治理）表現最佳的100強企業，排名更不斷提升，主要原因來自發行「公益認同卡」和推廣「綠色消費」兩大行動。自2018年起，王道銀行結合金融本業專業和資源，陸續發行倡議性別平權的彩虹卡、支持流浪動物的浪浪卡，以及幫助憨兒發展的喜憨兒卡、推廣教育均等的均一卡等公益認同卡。只要使用認同卡消費，消費者不僅享有現金回饋，王道更提撥消費金額的0.2%捐贈給相關公益單位，讓即時行善做公益變得很簡單，在刷卡消費的同時，就能一併付出行動關懷支援弱勢族群。王道銀行未來還會推出不同主題的公益認同卡，持續結合金融資源幫助更多公益團體及社會議題發聲。

為了打造更好的社會，一家銀行還能為社會做什麼？王道銀行在2019年率先同業倡議「綠色消費」！聯手25家社會企業和B型企業一起推廣「意識消費」，消費者只要持卡購買綠色消費力合作品牌的產品，王道銀行即提供最高5.22%的現金回饋，鼓勵消費者支持這些致力在生產與銷售過程中注重環境保護及社會公平的企業發展，同時以限額回饋機制，提醒消費者購買所需而不過度消費。

除了對於改善社會環境的努力，王道銀行深信唯有幸福的員工才能提供令客戶滿意的服務、創造好的績效，形成良性循環，因此亦積極為員工創造友善幸福的職場環境。

其中，第一就是重視人權平等與性別平權，王道銀行無論管理階層或全體員工中，女性皆佔約一半，充分展現對於兩性所提供均等的發展機會，並且率先同業推動同性伴侶員工享有與異性伴侶員工同等的福利，打造性別友善且包容的職場環境。

身為王道的職員還能有多幸福呢？優於法律規範的休假制度就是最實際有感的證明！發予全薪的感心假，讓員工無後顧之憂照顧親人，公益假鼓勵員工參與社會公益，生日假貼心讓員工擁抱自己的時光；還提供優於法令的產假、陪產假及陪產檢假，不光照顧員工，連員工的家庭都一起照顧。

此外，王道舉辦多項運動競賽、體適能檢測活動，並成立各項運動社團如羽球、游泳、瑜伽、有氧等，讓員工能透過運動放鬆、提振身心靈，相關措施更獲得衛福部「健康職場認證」以及體育署「運動企業認證」。

還有銀行沒想到的福利制度，就讓員工來建議。透過舉辦員工滿意度及需求調查，以不記名問卷回饋同仁對公司的滿意度，依此參考改善員工相關政策，同時設有員工關懷We Care信箱以及申訴信箱，職員可隨時提出建議或申訴，多元的員工溝通管道讓員工與銀行一起成長進步。

王道銀行從內到外積極落實良好企業公民各面向的社會責任，不僅創造企業的永續發展，亦創造與社會環境及所有利害關係人的共贏。