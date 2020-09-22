　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

攜手用戶讓消費成為改變社會的力量！王道銀行永續社會責任　奪天下企業公民獎亞軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

王道銀行（圖／品牌提供）

▲王道銀行於天下企業公民獎三度榜上有名，進入全台ESG（環境、社會、公司治理）表現最佳的100強企業。（圖／王道銀行提供）

財經中心／綜合報導

你心中的「好企業」是產業中最賺錢的？還是在市場上最具知名度的？如今，有愈來愈多消費者認同的好企業，在追求獲利的同時，又能兼顧和環境與社會之間的平衡，其中，鼓吹「以商業力量做好事」的B型企業便是這類型的企業。所謂B型企業是美國B型實驗室（B-Lab）從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向，透過量化的方式對企業進行評估，通過這些標準的企業方能成為B型企業。

在台灣與人們生活密不可分的銀行業中，王道銀行（O-Bank）是首家獲得B型企業認證的上市銀行，更連續3年獲得《天下雜誌》綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續4大項評選出的「企業公民獎」，從2018年首次參賽即獲得新秀獎和第8名，2019年獲得第6名，今年更大幅進歩到第2名。能得到這樣的殊榮，來自公司永續經營理念，提供多元全面的員工照顧，惜才留才；並且長期投入社會參與，像是推出公益認同卡幫助弱勢族群、綠色消費鼓勵用消費愛護地球，以行動為經濟、社會和環境帶來正向影響力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王道銀行於天下企業公民獎三度榜上有名，進入全台ESG（環境、社會、公司治理）表現最佳的100強企業，排名更不斷提升，主要原因來自發行「公益認同卡」和推廣「綠色消費」兩大行動。自2018年起，王道銀行結合金融本業專業和資源，陸續發行倡議性別平權的彩虹卡、支持流浪動物的浪浪卡，以及幫助憨兒發展的喜憨兒卡、推廣教育均等的均一卡等公益認同卡。只要使用認同卡消費，消費者不僅享有現金回饋，王道更提撥消費金額的0.2%捐贈給相關公益單位，讓即時行善做公益變得很簡單，在刷卡消費的同時，就能一併付出行動關懷支援弱勢族群。王道銀行未來還會推出不同主題的公益認同卡，持續結合金融資源幫助更多公益團體及社會議題發聲。

為了打造更好的社會，一家銀行還能為社會做什麼？王道銀行在2019年率先同業倡議「綠色消費」！聯手25家社會企業和B型企業一起推廣「意識消費」，消費者只要持卡購買綠色消費力合作品牌的產品，王道銀行即提供最高5.22%的現金回饋，鼓勵消費者支持這些致力在生產與銷售過程中注重環境保護及社會公平的企業發展，同時以限額回饋機制，提醒消費者購買所需而不過度消費。

除了對於改善社會環境的努力，王道銀行深信唯有幸福的員工才能提供令客戶滿意的服務、創造好的績效，形成良性循環，因此亦積極為員工創造友善幸福的職場環境。

其中，第一就是重視人權平等與性別平權，王道銀行無論管理階層或全體員工中，女性皆佔約一半，充分展現對於兩性所提供均等的發展機會，並且率先同業推動同性伴侶員工享有與異性伴侶員工同等的福利，打造性別友善且包容的職場環境。

身為王道的職員還能有多幸福呢？優於法律規範的休假制度就是最實際有感的證明！發予全薪的感心假，讓員工無後顧之憂照顧親人，公益假鼓勵員工參與社會公益，生日假貼心讓員工擁抱自己的時光；還提供優於法令的產假、陪產假及陪產檢假，不光照顧員工，連員工的家庭都一起照顧。

此外，王道舉辦多項運動競賽、體適能檢測活動，並成立各項運動社團如羽球、游泳、瑜伽、有氧等，讓員工能透過運動放鬆、提振身心靈，相關措施更獲得衛福部「健康職場認證」以及體育署「運動企業認證」。

還有銀行沒想到的福利制度，就讓員工來建議。透過舉辦員工滿意度及需求調查，以不記名問卷回饋同仁對公司的滿意度，依此參考改善員工相關政策，同時設有員工關懷We Care信箱以及申訴信箱，職員可隨時提出建議或申訴，多元的員工溝通管道讓員工與銀行一起成長進步。

王道銀行從內到外積極落實良好企業公民各面向的社會責任，不僅創造企業的永續發展，亦創造與社會環境及所有利害關係人的共贏。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
高中男女廁所愛愛　老師偷拍畫面摸她胸部問：想怎麼解決？
快訊／電信店門口出現疑似爆裂物！　外觀寫「不許打開會爆」
尼克突鬆口離婚「爸媽真實反應」曝光！　這群人全嚇瘋
峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」　像被緊緊擁抱著
馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

轉投資北京陽光消金公司開業　王道銀取得1席董事打造金融生態圈

王道銀信用卡換裝「戽斗星球」超吸睛　網購最高回饋5%！

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

攜手用戶讓消費成為改變社會的力量！王道銀行永續社會責任　奪天下企業公民獎亞軍

疫情趨緩外送平台魅力不減　月刷卡商機超過10億元

外資終結連9賣喜迎淨流入　法人看台股後市有2大亮點

Q4靠連假消費支撐內需　人力銀行：資方樂觀度連兩季反彈

iOS14更新率優於去年　發布５天超過25％用戶下載

23號凌晨登場！特斯拉電池日「3大亮點」搶先曝　超狂電池要來了

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

攜手用戶讓消費成為改變社會的力量！王道銀行永續社會責任　奪天下企業公民獎亞軍

疫情趨緩外送平台魅力不減　月刷卡商機超過10億元

外資終結連9賣喜迎淨流入　法人看台股後市有2大亮點

Q4靠連假消費支撐內需　人力銀行：資方樂觀度連兩季反彈

iOS14更新率優於去年　發布５天超過25％用戶下載

23號凌晨登場！特斯拉電池日「3大亮點」搶先曝　超狂電池要來了

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

買3筆6年儲蓄險！　「年繳170萬」他每天省吃儉用：年存80萬

找發票囉！5、6月期千萬大獎發票有7張未領　花20元買飲料中千萬

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

許孟哲女兒出生2個月「臉冒巨大變化」！　罕曝正面照…趙孟姿：沒抱錯

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

南部場來了！華航小小空服員微出國高雄再登場　參加有驚喜大禮包

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

視角太邪惡癱瘓交通！新莊「機車後座美背妹」本尊現身

快訊／南韓總理恐感染新冠！居家隔離...下午行程全取消

高雄獨居婦居家檢疫期間死亡！陳其邁：盼機制更有「人味」

財經熱門新聞

穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%

5、6月期的千萬大獎發票　還有7張未領

交客家女友！他怨年薪破百萬省爆

館長投4000萬↑開保全公司　PTT正反戰翻

藏壽司跌破90元！投資人崩潰：去吃壽司郎

即／美股道瓊早盤大跌破620點

北市威力彩15.6億得主現身　買完彩券後隔一段時間才對獎

買3筆6年儲蓄險！他曝：年繳170萬

全球大銀行洗錢疑雲　德銀最多

謝金河：新台幣過去曾升值至25字頭　這回升值趨勢難以抵擋！

SEMI：封殺中芯　美年損逾1500億

微軟砸75億美元買ZeniMax！Xbox拿下《上古卷軸》

台幣升破29元！現在能否進場買美元了？

三大名師推薦熱門潛力股！EPS狂飆、原物料報價噴發...6檔報你知

更多熱門

相關新聞

內湖公車衝上人行道　1人死亡

內湖公車衝上人行道　1人死亡

台北內湖區21日晚間8時許發生嚴重車禍，一輛公車不明原因衝上內湖路一段人行道，整個撞擊過程被對向轎車的行車紀錄器拍下。消防局獲報後出動多輛消防車、破壞器材車到場救援，抵達後發現有1名傷者已經無呼吸心跳、1名員警重傷，緊急送醫後仍搶救當中。

快訊／公車失控撞入銀行　

快訊／公車失控撞入銀行　

從櫃姐轉戰課輔主任　面對種種家庭問題

從櫃姐轉戰課輔主任　面對種種家庭問題

921周年走過重建路

921周年走過重建路

小資千元投資法　機器人理財比一比

小資千元投資法　機器人理財比一比

關鍵字：

王道銀行企業公民獎銀行社會責任公益

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面