全球最富裕1%人口　碳排量是全球「31億窮人」的2倍多

▲研究顯示全球最富有的1％人口的碳排放，是最貧窮31億人口的2倍以上。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

一項新研究顯示，全世界最富有的1%人口造成的碳汙染，是全球另一半最貧窮31億人口的2倍多。

雖然碳排量受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響驟減，然而全球仍維持本世紀氣溫將升高幾度的趨勢，全面的天災和流離失所威脅著貧窮的開發中國家。

扶貧慈善組織樂施會（Oxfam）執導的分析顯示，1990年到2015年間碳排量暴增60%，富裕國家就消耗掉全球近1/3的碳預算（carbon budget）。

碳預算是以升溫不超過災難性氣候變化臨界點為基準，評估人類還有多少額度可以排放溫室氣體。

斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）替樂施會執行的研究發現，單是這「1%」的6300萬人口，自1990年來就用掉9%的碳預算。

這份分析報告強調不斷擴大的「碳排放不平等」問題，指出這1%人口的碳排量增加速率，是人類另一半最貧窮人口的3倍。

樂施會政策宣傳和研究主管高爾（Tim Gore）向法新社表示，這種情況造成的代價，不僅使得經濟極度不平等問題讓人類社會分裂，並減慢緩解貧窮的速率，第3個代價，是讓原本就富裕的人口不斷消耗碳預算，單單為此就耗盡了碳預算。

高爾補充表示：「因此，這自然會為最貧窮且最無須負責的人帶來更糟的影響。」

報告主筆高爾向湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）表示，單憑個人自發性力量，是無法造成改變的，必須由政府來推動。

研究指出，耗油的休旅車愈來愈受歡迎，也是一大問題。休旅車在2010年到2018年間竄升為全球碳排量增加的第2大主因。