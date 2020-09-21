Smart智富／新版學保打造三贏局面



文／Smart智富雜誌 彭金隆

過去學生團體保險（以下簡稱學保）制度因有諸多結構上問題而常流標，衝擊全台300萬名學生權益。我長年參與改革的「高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例」，終於在今年8月1日實施。新制規定強制投保且保障項目多、保費便宜（今年為525元），政府還出資1/3，是照顧學生的良善制度。在新制中，有6特點值得重視：

1.過去政府一直視學保為商業保險，但又希望保險公司承擔許多政策上的責任，導致保險公司不願承作而經常流標。經過這次變革，確定學保是「公辦民營」的政策保險而非商業保險，保險公司只是提供保險服務的代辦機構。

2.保障項目原則上不變，除了100萬元身故保險金外，還包括醫療保險金（包括住院醫療、傷害門診、燒燙傷及須重建手術、重大手術等）、失能保險金、生活補助保險金、集體中毒保險金等，並取消自負額制度。在條例第13條更明定加保險時雖已在疾病中，仍會承保與給付保險金。此為照顧身體弱勢學生所立的特別規定與商業保險非常不同。

3.因是採強制投保的政策保險，未來若所收保費不夠理賠，會由政府承擔差額；若保費有結餘，也會回到政府而非落入保險公司口袋。保險公司只對行政作業費負盈虧責任。

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4.過去因未對高齡補校學生加入學保設限，導致有心人藉此獲取學保保障，這次立法就限制一定年齡（暫定65歲）以上僅理賠意外而不賠疾病，帶病投保承保也會被排除。

5.學保費率由教育部邀請保險與精算專家、家長與相關單位代表組成審議委員會決定，並委託保險事業發展中心計算費率，會更透明公開。

6.消費爭議委請專業的消費評議機構處理。預期未來盈虧由政府負擔，發生拒賠糾紛的案子應會減少許多。

整體而言，此次學保修正對學生權益是正向的，教育部也可解決許多問題，保險業更樂於參與，應是三贏的結果。(本文作者為政治大學風險管理與保險學系專任教授兼系主任)

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