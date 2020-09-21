SEMI：封殺中芯國際　美國每年損失超過1500億台幣

▲如果川普持續打壓中星芯，那美國很可能要承受每年損失1500億台幣。圖為中芯國際。（圖／CFP）

記者林鼎閎／綜合報導

美國總統川普對中國的科技企業有著相當大的敵意，在他針對中國的這些科技公司時，同時也為美國科技業的帶來不少麻煩。代表美國半導體產業利益的國際半導體產業協會（SEMI）近日向美國政府發出警告，如果將中芯國際納入實體清單，將導緻美國半導體產業每年承受50億美元的損失。

根據外電報導，SEMI在給美國商務部長羅斯的信件中稱，「中芯國際每年在美國半導體設備和原料中提供了至少50億美元營收，將中芯國際列入實體清單將增加美國的相關企業向前者供應的嚴重性，完全影響了美國半導體企業的全球市佔，我們請商務部審慎考慮，封殺中芯國際可能對美國工業，經濟和國家安全產生直接及長期不利影響。」

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美國半導體行業協會（SIA）日前表示，到2030年，中芯國際的產能將高居全球首位，佔全球總產能的28％。據SIA預測，美國先進晶片廠在10年內的設廠和運營成本比台灣，韓國或新加坡高30％，比中國大陸高37％至50％。

值得一提的是，除了以SEMI為代表的多個晶片公司對替代打壓中國科技企業表示擔心外，比爾.蓋茨也在最近接受美國彭博社採訪時表示，「不賣給中國晶片，這會讓美國失去豐富的高薪工作，並讓中國加速晶片的產線來自給自足。」

德國的媒體認為，「長期領先的英特爾早已不再像以前那麼具有創新性。因此，直接受到美國禁令影響的中芯國際和華為現在將各自的專業知識融合在一起，開發出全新的晶片，完全是有可能的。在給中國企業造成巨大挑戰的同時，也讓許多美國科技企業感到混亂。