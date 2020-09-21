「隱型冠軍」面臨接班潮　企業二代原來有秘笈班

▲由經濟部中小企業處主辦的第七屆企業傳承培訓班正在台北舉行，台中也將開班，前排坐者左三為中小企業處處長何晉滄。（圖／中華民國中小企業總會提供）

記者吳佳穎／台北報導

不少台灣中小企業「隱型冠軍」正在面臨接班準備，經濟部中小企業處處長何晉滄表示，目前林口新創園區有很多高端技術的年輕新創企業家，呼籲企業二代運用新思維、本著「年輕人幫年輕人」多與這些新創合作，也可參加中小企業處開辦的課程，聽聽「學長姐」怎麼成功接班，透過平台互相切磋，激盪出不同的火花。

由經濟部中小企業處辦理的「企業傳承培訓班」已邁入第七屆。今年還嘗試開辦「北中共學」，讓台北與台中企業能相互交流，台中班即將於10月開班。何晉滄在培訓班的開場演講時做以上表示。

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中華民國全國中小企業總會企發中心主任陳博鍊指出，為了協助台灣中小企業能順利因應傳承問題，自103年辦理企業傳承培訓班，協助中小企業及早因應、輔導，今年已經舉辦第7年，在業界口碑不錯，接班人、企業經理人透過口耳相傳，一個拉一個來上課的情況不少。

他說，企業傳承過程並非全是危機，也可能是另一波成長與創新的契機，透過傳承給予接班人實踐創新構想的機會，為企業帶來轉型，可能進而帶動產升級。但轉銜的過程，可以看看別人的經驗，透過交流達到共學、共享、共創雙贏。

陳博鍊說，今年度針對傳承轉型，以「企業數位轉型」為核心策略來規劃課程，串聯跨屆學員，請已成功接班的「學長姐」來談中小企業接班傳承要注意的「眉角」，也與政府林口新創園區資源整合，讓中小企業接班人在課堂上能串接廣泛的人脈資源；同時也規劃互動式教學，用情境式課程創造學習最大效益。欲報名可參考中小企業總會企發中心報名網址。

▲由經濟部中小企業處主辦的第七屆企業傳承培訓班，有許多互動式訓練課程，獲得學員好評。（圖／中華民國中小企業總會提供）