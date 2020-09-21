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是她！另一位威力彩「15億得主」現身　台彩曝光外型3特徵

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▲▼威力彩連47槓，頭彩獎金上看31億元，不少民眾搶當億萬富翁在投注站前簽注試手氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北大安區「彩盈寶彩券商行」的頭獎得主現身。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘、鄒鎮宇／綜合報導

威力彩史上最高獎金31.24億元日前開出，由兩注均分，分為南投「大運發商行」及台北市大安區「彩盈寶彩券商行」。台彩表示，南投中獎人已領獎，台北市的中獎人近日現身，是一名70歲的退休婦女。

台彩表示，該名女子7月底開獎當晚就知道自己中獎，不敢置信地透過台彩APP再次確認，並將彩券放入書櫃的抽屜中，希望等待新聞跟風波淡去後再兌獎。

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女子平時有購買威力彩、大樂透的習慣，但購買地點沒有固定，常到各處購買試試手氣，此次使用電腦選號購買第一區，再將第二區01至08包牌，等於花了5600元包下頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億8980萬0807元。

▲▼台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩總經理蔡國基透露得主外型3特徵。（圖／記者紀佳妘攝）

台彩透露，女子外型嬌小、眼睛及嘴巴都偏小，此次購買彩券是和家人外出時購買，且兒女都已40歲以上，並未在金融機構工作。

台彩指出，婦人中獎後捐出2000萬元做公益，分別捐贈1500萬元給中國信託慈善基金會統籌、聯合勸募協會300萬元、門諾醫院100萬元、紙風車文教基金會100萬元，除了承諾每天會善用獎金捐贈、做善事之外，也會包給「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

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