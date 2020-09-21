廣達林百里：6G將在5年後出現　未來10年很刺激

▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

廣達（2382）董事長林百里今（21）日應邀出席「台灣人工智慧晶片聯盟」會員大會，以「5G+AIOT與分散式AI運算」為題演講，提到5G是個萬物聯網的時代，預期2025年AI與物聯網就會100%結合應用，而6G將會在5年後出現，並強調未來10年會是個很刺激的時代。

林百里表示，5G將是萬物聯網的時代，過去在2018年AI與物聯網結合比率僅10%，但是預期2025年AI與物聯網就會100%結合應用，包括手機、車用、擴增實境與智慧音箱等領域，並預估6G將會在5年後出現，未來10年會是個很刺激的時代。

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▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

林百里指出，以前做系統很簡單、組裝很簡單，但現在都變得很困難，產品不再只是一個盒子，而是提供解決方案，像是新的CPU和GPU推出都是因應AI而生，而AI模型的算力需求每3~4個月就會翻倍，甚至比摩爾定律還快。

林百里強調，因應5G+AIOT的新時代來臨，可以創造更多的新體驗和新服務，雖然台灣AI供應鏈完整，不過仍須整合上下游廠商，因此廣達也將進行變革，朝向新科技、新行為和新模式3大方向邁進，並強調廣達不會投入開發人工智慧晶片，而是與國內供應鏈合作。