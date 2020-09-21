美大選前該進場？專家曝「挑股建議」：買它絕對是好的

▲不少股民疑惑，選舉前是否為買進好時機？（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

新台幣兌美元匯率，今天盤中一度升破29元整數大關，最高來到28.945 元，創下七年半以來新高。不少股民思考是否是美股進場最佳點，對此，財經專家畢德歐夫認為，新台幣升值走勢應該會持續一段時間，且隨著美國大選接近，如果有人現在手中資金充沛，買強勢抗跌股絕對是好的。

由於央行連續兩次維持利率不變，使台幣成為全球強勢貨幣，依目前狀況來看，升值走勢應該很難停下來。對於想投資美股的人來說，美元對台幣1：30.5或1：30，甚至到現在1：29.1，影響不大，除非做進出口貿易才有影響。

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畢德歐夫表示，若資金放海外帳戶是作美股，重視的還是投組績效，且央行不太可能放手讓台幣一口氣升值太多，現在主要是以緩升的局面為主。

那每次配息都很穩定的股票，是否隨時都可以買？畢德歐夫直言，這問題應該牽扯到「你打算放多久」，任何的追高發生在績優股身上，時間拉長都會解套，一年、兩年、三年、十年，假如要短線急漲，科技股之前已經示範給大家看；如果中長現的穩定標的，很多傳產股即便現在挑戰歷史新高，相對於其他科技類股還是便宜許多。

另外，選舉快到了，不少股民在想是否為拉回買進的好時機？畢德歐夫認為，這樣的預測肯定有人做，川普總統選舉前再做多一大波，或者也能預測為「選前大家先下車」，這種重大事件的決策，每次都會產生所謂的賭神，因為就是50%、50%，如果在之前上漲段作出獲利了結動作，那現在的資金很充沛，買進強勢抗跌股票，這絕對是好的。但他也提醒，不要買滿就是，除非覺得總統大選後會一直噴出（也不無可能，真的沒人知道）。