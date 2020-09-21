海運艙位供不應求　陽明喜迎第三艘萬TEU級新船「挹注營運可期！」

▲陽明海運今（21）日宣佈旗下第三艘11,000 TEU 級全貨櫃輪「共明輪」即將竣工交付。(圖／陽明海運提供）

記者林淑慧／台北報導

近期海運市場暢旺，亞洲往歐美出口訂艙需求持續超乎預期，陽明海運今（21）日宣佈旗下第三艘11,000 TEU 級全貨櫃輪「共明輪」即將竣工交付，並配合THE聯盟航線部署，於9月27日投入跨太平洋美西北航線PN3營運，可望進一步提升陽明海運營運表現。

法人分析指出，往年七至十月為貨櫃航運旺季，七月及八月是貨櫃航運最旺月份，季節性強於六月，亦即七、八月的貨量通常會高於六月，隨著第三季進入貨櫃航運旺季，價量齊揚，業績表現「可以正面期待」。

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陽明海運表示，近期海運市場亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺超乎預期，而為滿足客戶旺季艙位需求，陽明海運所屬THE聯盟除已在八、九月安排至少8航次加班船前往美西；此外，為緩解亞洲端出口強勁需求所造成的櫃量不足情況，亦積極自全球各地調度空櫃回亞洲，以即時滿足客戶需要。

針對旗下新船佈局，陽明海運首2艘11,000 TEU 級全貨櫃輪「和明輪」、「衷明輪」亦於7、8月部署於跨太平洋美西北航線PN2服務，「共明輪」也即將竣工交付，3艘新船在市場整體艙位供不應求時機投船營運，預期可進一步提升營業表現。

展望後市，陽明海運表示，近期的運費調漲主要係依內部評估市場需求變化及在反應相關業務策略執行成本，並與往來客戶溝通後相對應採行之運價調整；值此同時，3艘配備環保、新穎之新船投入陽明海運船隊，有利於陽明海運最大化艙位利用，滿足更多客戶需求，更可加速陽明海運船隊汰舊換新，達到高效環保及降低營運成本之綜效。