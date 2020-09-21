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第50屆全國技能競賽落幕　高雄奪11金、全國第一

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▲▼勞動部長許銘春出現全國技能競賽閉幕典禮 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長許銘春出席全國技能競賽閉幕典禮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

第50屆全國技能競賽今（21）日落幕，勞動部指出，其中高雄市的選手表現優異，共獲得11金14銀10銅計35面獎牌，第二為臺中市共獲得12金7銀10銅計29面獎牌，第三為臺北市共獲得9金13銀6銅計28面獎牌。

總統蔡英文在會中表示，各種專業技能支撐起百工百業，也支撐起我們日常生活的關鍵，在接待外賓的時候，國宴上都有餐飲相關的年輕朋友參與，用美食和服務向世界展現出臺灣的特色。

另外，蔡英文說，在疫情的挑戰下，因為機械技術人才的付出，建置產線生產防疫措施撐起一個又一個國家隊，實踐Taiwan Can Help 的理念，用技能貢獻世界，讓世界變得更好，就是學習技能發展的意義，期許所有參加技能競賽的朋友，透過比賽累積經驗，持續磨練技能，一定能在各自的專業領域，擁有自己的一片天。

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勞動部部長許銘春表示，這次競賽總共有65項職類948位選手參加，要在眾多選手中脫穎而出實在很不容易，選手能從分區賽脫穎而出，都是一時之選，非常優秀也值得肯定。競賽不是終點，期望各位選手都能把比賽當成進步的力量，吸收來自裁判老師、競爭對手的經驗，不斷學習精進，不管是未來繼續升學或是進入企業服務，甚至是自行創業，都能夠學以致用。

勞動部表示，今年全國技能競賽，特比照國際規格舉辦50年來規模最大的技能競賽，集結近千位選手參賽，各職類選出前5名優勝選手與佳作，青年組另選出46職類入圍國手，繼續參加10月21日至23日舉辦的第2階段國手選拔賽，正取國手將代表我國參加110年在上海舉辦之第46屆國際技能競賽。
 

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