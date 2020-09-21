高速公路上煞車失靈！金髮母子險喪命　大卡車神救援

▲ 凍齡歌唱女老師開車載著一歲兒子準備回家，不料煞車失靈。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者李芸／綜合報導

40歲美貌凍齡的歌唱老師喬安.哈蘭(Joanne Harland)日前開車載著一歲金髮碧眼的兒子(Nathan)準備回家，不料在行駛的途中，煞車突然失靈了，她不斷踩著煞車以及用力的拉手剎車，但都起不了作用。

喬安.哈蘭當天行駛在全英國倫敦最繁忙的高速公路M25，她表示當時每輛車車速都非常的快，感覺自己離死神非常的近，現在回想起來還是會怕怕的。

幸運的是，有一位卡車司機停在母子倆的車後，他高大的卡車車身自然的保護了在高速公路上面渺小的他們。

喬安告訴英國節目「薩里早餐時光」的主持人說，因為卡車車身太高，自己還來不及看到恩人的臉，所以來不及向他道謝。節目部過了一段時間終於找到善良的卡車司機卡爾.杜哈尼(Carl Duhaney)，喬安在電話中表達真的非常的感謝他。喬安說，「我真的非常的感謝你犧牲你的性命來救我這個陌生人，我們會永遠記得你那天的幫助。」

卡爾.杜哈尼不認為自己那天做了什麼了不起的大事。卡爾說，「我覺得那天真的過得很慢，不過我只希望每個人都可以像我一樣伸出援手來幫助他人。」