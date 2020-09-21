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韋能能源攜手高雄鳥會　啟用首座「台灣艾貴義竹綠能生態教育館」

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▲韋能能源台灣艾貴義竹綠能生態教育館為全台首座與NGO合作的教展設施。（圖／韋能能源提供）

▲韋能能源台灣艾貴義竹綠能生態教育館為全台首座與NGO合作的教展設施。（圖／韋能能源提供）

記者姚惠茹／台北報導

韋能能源（VENA ENERGY）今（21）日宣布，攜手高雄市野鳥學會，簽署台灣艾貴義竹綠能生態教育館合作計劃，啟用全台首座與NGO合作的生態教育展示設施，同時開放空間給學術單位或NGO申請，共同推廣綠能教育與傳達生態保育的理念。

韋能能源表示，義竹綠能生態教育館主打光電教育的知識學習，並對於嘉義布袋鹽田歷史及周遭鳥類生態也有豐富的紀錄與介紹，未來高雄鳥會將透過義竹綠能生態教育館經營生態保留區，將軟硬體做有效整合運用。

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▲韋能能源台灣艾貴義竹綠能生態教育館為全台首座與NGO合作的教展設施。（圖／韋能能源提供）

▲義竹綠能生態教育館。（圖／韋能能源提供）

韋能能源指出，公司從未忽視與環境的共生與生態的平衡，以義竹艾貴電廠為例，為維護野鳥環境生態，韋能能源在建設初期即投入大量資源進行野鳥棲息地影響評估和衝擊緩解計劃，並縮短建設週期以避開冬季遷徙季節，同時預留約30%的案場（約24.1公頃）作為生態保留區。

韋能能源分享，在案場建置期間，韋能能源也和環保團體及大學院校合作，記錄案場周遭水鳥及候鳥，例如黑面琵鷺等的蹤跡及遷徙路徑，而這次義竹綠能生態教育館的啟用，更進一步代表韋能能源對生態永續維護的在地化投入。

▲韋能能源台灣艾貴義竹綠能生態教育館為全台首座與NGO合作的教展設施。（圖／韋能能源提供）

▲義竹綠能生態教育館對嘉義布袋鹽田歷史及周遭鳥類生態有豐富的紀錄與介紹。（圖／韋能能源提供）

韋能能源執行董事胡根地表示，光電開發與環境永續兩者是可以共存共榮，未來韋能將以義竹綠能生態教育館為始點，保存並維護重要生態體系，並以透過結合光電案場所形塑出來的特色綠能生態，推廣深度環境導覽，間接帶動地方發展，達到光電、生態與生活的三贏局面。

高雄鳥會表示，布袋義竹電廠是第一座地面型示範太陽光電廠，引起各界的關注，高雄鳥會很慎重地面對濕地與光電共存的議題與合作案，期盼在濕地保育、光電與社區永續發展當中，尋找一個平衡點，未來將透過義竹綠能生態教育館推動在地生態永續與環境教育計畫，深耕濕地保育理念。

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