影／穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%　甜蜜進場點揭曉

記者林妤柔／綜合報導

最近金融股表現疲弱，許多小資族放眼ETF（指數股票型基金），但擔心元大台灣50（0050）價格太高不該買進。不敗教主陳重銘在節目《雲端最有錢》裡表示，0050現在太貴，直接買台積電比較好，且大盤高點應選擇高股息ETF。他還分享穩賺0056的1招神操作，聲稱勝率100%沒出錯過！

陳重銘認為，0050現在太貴，不建議買。該ETF有48%是台積電，成也台積、敗也台積，但台積電的報酬率遠勝0050，乾脆直接買台積電。另外，以價格來看0050太貴，元大臺灣ESG永續（00850）有37%比重是台積電，富邦公司治理（00692）有42%台積電，兩者都是二字頭股價，且00692不輸0050，費用率、管理費算便宜，以長期投資來看，考慮00692、00890比較好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲專家認為以長期投資來看，00692、00890比較好。（圖／翻攝自雲端最有錢）

分析師邱敏寬認為，若從價格排列，0050跟台積電是0050比較好存，也可以選擇中信金、元大金，但目前0050走平，算是大盤的寫照，且台股現在出現收斂三角形，往上走的機率不大，「台股前三季該出的菜都出完了，第四季沒有大菜，好的菜要等到明年第二季」。他推測，較好的買點在今年底到明年初那波，因為明年有很多新的重型科技產業出現，包括蘋果5G產品，會在第二季推出。

邱敏寬建議，今年的大菜已經出完，建議找明年好的點、逢低買進，如果有興趣，可考慮綠能、太陽能類股，因為這波底部已經完成了，將完成長期多頭。他預測，如果拜登在這次美國總統選舉當選，有助於美國風力發電、綠能發展。

▲專家分享勝率100%的操作法。（圖／翻攝自雲端最有錢）

陳重銘認為，以大盤高點建議買高股息ETF，好比元大高股息（0056）跟國泰永續高股息（00878）。0056的殖利率至少有5%到6%，且與其領高股息，賺價差更開心，從除息後來買、高點賣掉，勝率為100%。0056預計10月底除息，所以11、12是個不錯的進場點。