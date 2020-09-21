收到歐盟4.8兆元不知怎麼花　西班牙官員苦惱：花錢不容易

▲西班牙長期政治癱瘓，難以應對大筆預算案。圖為西班牙人民上街抗議政府疫情應對措施。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

西班牙收到來自歐盟的新冠肺炎紓困金1400億歐元（約台幣4.8兆元）後，竟面臨一個不尋常的煩惱：「如何花錢」。消息人士表示，「我們不缺錢，但缺乏花錢的好點子」，此言指的是幫助西班牙經濟擺脫歷史性衰退的具體投資方案。

據《路透》報導，為幫助西班牙經濟復甦，歐盟從總額7500億歐元（約台幣25.7兆元）的疫情振興預算中，撥出1400億歐元提供，包括未來2年共430億歐元（約台幣1.4兆元）的捐贈款項，佔年度支出8%。

不過消息人士表示，由於西班牙長年以來政治癱瘓，自2016年便未曾通過全年度預算，因此忽然要消化大額預算實在是個大挑戰。一名消息人士表示，「花錢不容易啊。」還有4名在預算管理部的消息人士擔心該如何建立確實機制，好管理這一大筆資金。

西班牙新冠肺炎確診病例超過64萬例，是西歐最多確診數國家， 並有3萬多人病故，疫情重挫西國經濟，使第二季GDP萎縮18.5%，幅度僅次英國，是歐洲衰退第二名的國家。歐盟則建議各國政府們，可以將振興金投注在綠色能源、交通及金融投資方面。

西班牙央行則將2021年經濟增長預測下調到4.1%至7.3%。首席經濟學家阿爾斯（Oscar Arce）表示，「在最佳情況下，歐盟資金可以將年中GDP提升2個百分點，但前提是必須選擇正確的投資項目。」