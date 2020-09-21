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8歲才可進蒸氣室！5歲小妹「1神操作」秒破解　6千人跪：邏輯很強

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▲游泳池,泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小妹妹為了進入蒸氣室被逼出機智反應。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃可昀／綜合報導

基於安全考量，蒸氣室規定8歲以上才可進入，一個5歲的小妹妹卻花不到幾分鐘就打破這項規定！一名男子表示，今天去游泳池運動的時候，離開前遇到一名小妹妹要進入蒸氣室，他便告知要滿8歲才能進來，想不到下秒小妹妹的機智反應讓他難以反駁。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他游完泳以後到蒸氣室坐著休息一下，結果一名矮小的女孩開門要進入，看起來才在讀幼稚園而已，由於蒸氣室有年齡限制，他便開口詢問「小妹妹妳幾歲呢？」對方回應自己才5歲，但依規定要8歲以上才能進入，於是小妹妹只好又開門離去。

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▲▼小妹妹機智破解年齡限制。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲小妹妹一招破解年齡限制。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

結果過沒幾分鐘，小妹妹牽著另一名年紀相仿的女孩再度進入蒸氣室，這時她主動介紹這是自己妹妹，兩人看起來是同年紀的雙胞胎，小妹妹童言童語地說，「這樣我們就10歲了啊！」原來小妹妹以為年紀可以相加，自己5歲再加上妹妹5歲剛好10歲，這樣就超過蒸氣室的最低年齡限制。

貼文至今累積超過6000人按讚，網友都誇讚這名小妹妹太聰明，也被她天真的反應融化，「有呼嚨人的潛力」、「五歲這樣數學很好耶」、「這操作可以啊」、「邏輯很好」、「腦袋很活的孩子，聰明」、「所以2個9歲就是合法！好像懂了。」

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