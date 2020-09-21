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15.6億威力彩得主「捐百萬給紙風車」！劇團看新聞才知：感動又感謝

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▲▼慶祝虎爺生日！紙風車劇團改劇《武松愛老虎》　打虎情節變「救虎」。（圖／紙風車劇團提供）

▲威力彩頭獎得主捐100萬給「紙風車劇團」。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

史上最高獎金威力彩頭獎得主，先前外傳是台新銀行員工引發熱議，如今除了證實並非銀行員工、而是一位約70歲的退休女性外，該得主已於近日完成領獎15.6億，並捐出2千萬做公益，其中100萬捐給6月遭逢火災的「紙風車劇團」。團長任建誠對此回應「看新聞才知道，真的感動又感謝！」並透露將會把善款用在「368鄉鎮兒童藝術工程」、「青少年反毒戲劇工程」2項計畫，回饋給社會。

▲▼台北大安區開出15.6億威力彩！彩券行老闆娘笑曝神秘預兆「蝙蝠飛落」。（圖／記者游宗樺攝）

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▲今年7月26日，台北大安區彩券行開出15.6億威力彩。（圖／記者游宗樺攝）

威力彩今年7月27日開出史上最高總獎金31.2億元，共開出2注，其中一位在南投縣竹山鎮中獎者已完成領獎，另一位則是一名70多歲的退休女性，並非外界所傳的台新銀行員工。而該退休女士也決定拿出2千萬做公益，其餘則計劃用於置產、儲蓄、投資等。

2千萬公益的部分，其中1500萬元捐贈給中國信託慈善基金會、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給台灣基督教門諾會醫療財團法人，另還有100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。

▲▼紙風車劇團「不設專戶募款」　5百字聲明：以自己的力量再為孩子站起來（圖／紙風車劇團臉書）

▲▼紙風車劇團排練場今年6月慘遭大火吞噬，舞台佈景道具全毀，粗估損失5千萬。（圖／紙風車劇團臉書）

▲▼紙風車劇團「不設專戶募款」　5百字聲明：以自己的力量再為孩子站起來（圖／紙風車劇團臉書）

紙風車劇團團長任建誠回應《ETtoday新聞雲》表示，今（21）也是一早跟團員一起看新聞，才得知這個消息，「我們非常的感謝又感動！」尤其看到那位得主不只是捐給紙風車，「而是還捐給這麼多公益團體，大家都是在為這個社會貢獻的夥伴，真的非常感動」。

紙風車劇團今年6月排練場遭逢火災，28年心血付之一炬，許多貴重的舞台佈景、燈光器具等全數燒毀，損失粗估超過5千萬，後來也沒有設立專戶募款，而是向高雄銀行貸款5千萬用於重建，包括重新製作佈景道具等，希望民眾以走進劇場看戲、或申辦紙風車認同卡的方式支持。

任建誠說，預計會將這筆善款用在「368鄉鎮市區兒童藝術工程」以及「青少年反毒戲劇工程」兩項專案，這兩項是紙風車長期的計畫，前者預計跑完全台368個鄉鎮，希望讓台灣每個鄉鎮的孩子，都有機會接觸到兒童舞台劇與藝術活動；後者則是預計走遍全台900多所國中巡演。

今年由於疫情關係，上半年2至6月的演出都延期或取消，但紙風車執行長李永豐曾說，「青少年染毒的問題不會因為疫情而停止」甚至死於毒品的人比死於疫情還要多。

如今劇團也已重新啟動這兩項專案，持續進行，因此預計將這次捐款用在上面，無論是背後的行政支出等等，就是為了要將計畫逐步完成，任建誠說「這是紙風車對社會的一個承諾」，一定會好好運用善款。

▲▼解封後紙風車劇團首場演出　7/4全台巡迴39場免費看。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」希望讓台灣每個鄉鎮的孩子，都有機會接觸到兒童舞台劇與藝術活動。（圖／紙風車劇團提供）

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