快訊／八月外銷訂單連六紅　經部：創歷年同期新高

▲經濟部統計處長黃于玲公佈我國八月外銷訂單概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統處今（21）日公佈八月外銷統計訂單，受惠遠距商機、5G新興科技需求挹注，八月外銷訂單金額為454.9億美元，年增13.6％，表現優於預期，並創歷年同期新高；不過，國際疫情多變，中美貿易紛爭再起，仍牽動外銷訂單消長。

統計處長黃于玲表示，新興科技需求不淡，半導體高階製程需求暢旺，宅經濟、遠距應用相關產品需求維持高檔，帶動科技產品接單續強，傳統貨品接單仍疲，惟各國陸續重啟經濟活動，市場需求漸增，減幅多呈收斂，推升八月外銷訂單表現。

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按貨品別觀察，資訊通信產品受惠於筆電、平板電腦、伺服器、網通 產品及顯示卡等宅經濟、遠距應用相關產品需求維持高檔，年增26.4%；電子產品因遠距商機挹注，加上新興科技應用需求擴增，以及消費性電子新品上市備貨增溫，帶動電子零組件接單暢旺，年增28.2%；光學 器材因面板需求回溫，價格持續上揚，年增5.4%。

傳統貨品方面，由於各國陸續重啟經濟活動，市場需求漸增，加上國 際油價及鋼價回穩，年減幅度多較上月縮小，其中基本金屬年減2.0%、塑橡膠製品年減3.0%、化學品年減20.1%，而機械因各國陸續解封復工，科技產業用機械需求回溫，年增7.0%。

依據統計，我今年前八月外銷訂單合計達3,137.2億美元，較上年同期增加102.8億美元或增3.4％，僅次於2018年同期的3239.1億美元，為歷年同期第二高。

展望後市，隨下半年進入產業旺季，消費性電子新品陸續推出，備貨需求逐漸增溫，加上新興科技應用持續拓展，以及疫情帶動宅經濟需求，均有助於資訊通信產品及電子產品接單上揚；此外，各國相繼推出振興經濟措施，可望挹注傳統貨品接單動能。惟肺炎疫情陰霾未除、美中科技衝突升溫，將持續影響外銷接單表現，後續發展仍須密切關注。