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台幣升破29元！現在能否進場買美元了？

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▲美元換匯。（圖／翻攝自LINE TODAY）

▲從中期來看美元還不需急著換。（圖／翻攝自LINE TODAY）

記者陳心怡／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今 (21) 日開盤不到 15 分鐘升破 29 元整數大關，最高來到 28.945 元，升值 2.07 角，也創下七年半以來新高，也衝破央行總裁楊金龍防線。財經專家阮慕驊在「LINE TODAY大投家」節目中，建議手上有美元資產的朋友，最好是換成有更好複利回報的美元資產，例如現金股利好的美股。

阮慕驊提到，央行總裁楊金龍2018年2月26日就任至今，新台幣匯價最高出現在2018年3月31日，盤中的29.068元，新台幣匯率29元就被稱為楊金龍防線，過去彭淮南任職期間也有28.5元的彭淮南防線，但20年任內只有一次在2011年5月防線被突破，但當時升破28.5元的時間並不長，但畢竟匯價是由市場供需決定，防線只是一個概念，且央行也不能過度干預，否則會被美國財政部盯上，如果吃上一張匯率操縱大黃牌，那可就麻煩了。

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阮慕驊指出，這一波新台幣升值從去年八月開始，當時新台幣在31.7元附近，隨後疫情使得美國經濟崩盤，美國聯準會撒錢救市且祭出無限寬鬆政策，美元瞬間反轉持續走貶，台幣則是形成反向走升。近兩個月來，央行力戰熱錢，力守匯價，一直把匯率控制在29.5元大關附近，但台幣升值壓力實在太大，從年頭算起，台幣今年升值了3%，且看來台幣升值還沒有到底，最主要因為美元實在太弱了。

阮慕驊建議，手上有美元資產的朋友，像是美元現金或是定存，最好是換成有更好複利回報的美元資產，例如現金股利好的美股，否則眼巴巴地看著美元貶值，放著存款又沒利息，也不是辦法。

另外，許多人問現在是不是可以買美元，阮慕驊認為從長期角度來看，現在的確是逢低買進買元的時機，但是從中期來看，台幣仍然還有高價可賣，也就是說來可以不急著換，或許等台幣一道道防線被突破，就是最後換匯的時機了。

►本文由「LINE TODAY」授權提供分享。

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