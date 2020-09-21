三大名師推薦熱門潛力股！　EPS狂飆、原物料報價噴發...6檔報你知

▲三大名師推薦本周熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

受到美股修正影響，台股今 (21) 日盤中電子權值股難敵賣壓出籠、金融股撐盤無力，指數翻跌，失守 5 日線，也跌破 12900、12800 點兩道關卡，在市場不確定性高漲下，投資人操作上也更加困難，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

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明基材料（8215）

受惠居家辦公及遠距商機帶動面板需求轉強，加上品牌廠大舉回補面板庫存需求，兩大面板廠第3季大尺寸出貨量持續攀高，且7、8月連續兩個月TV面板報價大幅上漲，面板廠單季轉虧為盈可期。

台聚（1304）

下游需求增溫，EVA最新現貨報價持續彈升30美元，每噸價格突破1300美元整數關卡，站上1315美元。7月以來攀揚292美元，漲幅28.5％，另外，台聚每股淨值17.22元，目前股淨比0.99倍，仍相對偏低。

運達投顧洪任浚分析師推薦

中租-KY（5871）

亞洲的新冠疫情降溫，金融業的放貸需求也會提升，中租在中國與東南亞的發展相當迅速，資產品質優異獲利能力也都相當穩定，年獲利可達到一個股本以上，本益比相對便宜，第四季為融資業務旺季將帶動獲利向上成長。技術面上MACD柱狀體從負值剛反轉為正值，月線上揚有撐可設定為主要的支撐位置，三角收斂型態大量長紅作表態後，回測支撐布局。

大田（8924）

歐美國家陸續解封帶動高爾夫球產業快速復甦，美系客戶與日系客戶追單效應下，七月與八月營收創下今年新高，受到新冠疫情影響上半年獲利較去年衰退四成，而疫情降溫後下半年在客戶回補庫存與東京奧運的加持下，獲利會優於上半年表現。以去年每股獲利達到5.81元來計算，股價仍處於相對低檔位置，股價漲多修正整理，量縮回檔強勢股拉回尋買點布局。

摩爾投顧郭哲榮投資長推薦

雙鴻（3324）

散熱大廠雙鴻，原先預估第 3 季營運將持平第 2 季，不過公司近期需求顯著回溫，尤其是疫情帶動宅經濟、電競與雲端需求增加，第三季營運可能會優於第二季，而且第四季有望會更好。雙鴻 8 月營收 10.03 億元，月減 10.78%，年增 10.72%；前 8 月營收 73.57 億元，年增 13.54%；營收比重方面，筆電占 36%、電競占 34%、手機占 8% 及伺服器占 16%。

廣錠（6441）

工業電腦廠廣錠，營運表現可望逐步好轉，上個月股價創高後，因公司公告將要發行可轉換公司債，股價拉回整理，但股價近期開始築底上攻，看好股價將在可轉債發行後創新高。除了儲能業務，廣錠也看好健身市場，跨足相關應用，與國內健身器材品牌商岱宇合作開發的智慧化健身設備，預計可望在第四季開始出貨，為營運貢獻新動能。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。