文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

▲菅義偉成為日本第99屆首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本國會參眾兩院16日通過由菅義偉擔任第99任首相，南韓總統文在寅隨後寄發賀電表示，已隨時做好與日方溝通的準備，盼能攜手推進韓日關係發展。對此，原本無任何答覆的菅義偉，也於19日向南韓傳達謝意，強調日韓兩國是雙方重要的鄰居。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言康珉碩（강민석）今（21）日公開菅義偉的回信內容。菅義偉在信中表示，期盼雙方能克服艱困難題，共同構築未來日韓兩國關係。

報導分析，菅義偉在回信中所說的「艱困難題」，其實指的就是南韓大法院（最高法院）針對二戰朝鮮籍日本非法徵用勞工判決結果，以及隨之引發的日本對南韓所實施的報復性出口管制措施，導致兩國至今關係仍十分緊張，處於對峙局面。

雖然在文在寅的賀電、以及菅義偉的回信中仍未具體討論相關議題；不過隨著文在寅曾提及「日本是（南韓）最親近的朋友」、菅義偉提到「南韓是（日本）重要的鄰居」，共同提出改善兩國關係之構想，不排除兩國元首將於不久之後互通電話，謀求新的相處之道。

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