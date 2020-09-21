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國發會：創業天使投資共扶植114家新創　已投入16.2億元

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▲▼國發會主管龔明鑫。（圖／國發會提供）

▲國發會主管龔明鑫。（圖／國發會提供）

記者余弦妙／台北報導

行政院國家發展基金管理會今（21）日指出，截至今（109）年9月21日止，創業天使投資方案已通過投資114家新創事業，核准投資約16.28億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業約23.52億元，整體促進新創產業總投資金額逾39.79億元。

國發會龔明鑫主委表示，國發基金在兩年前透過辦理新創事業補助計畫的方式，提供新創事業資金協助，但如此做法對於補助事業的幫助有限，因此國發基金再度發揮資金領頭羊的角色，辦理「創業天使投資方案」，以扶植設立初期風險投資較高的新創事業為主，非以財務獲利報酬為主要考量，並透過與天使投資人、育成加速機構、創投事業等合作，共同為建構良好的天使投資環境而努力；並透過資源及資金等挹注，協助新創事業成長為國際矚目的獨角獸。

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龔明鑫說，國發會的創業天使投資方案，目前匡列了新臺幣20億元、然而迄今已經核准投資超過新臺幣16億元，未來仍會依照新創事業的需求持續加碼投資，由政府成為培育新創事業成長的最大助力。

同時，國發會將積極與天使投資機構合作，借重投資管理經驗，讓獲得資金挹注的新創事業穩健發展，後續則能讓創投事業接手投資，使得企業營運所需資金不斷鏈。

為了擴大投資資金使用效益，並鼓勵新創事業積極運用政府投資資源，國發會鄭貞茂副主委表示，該方案將強化與天使投資機構的合作，曾與本方案搭配投資過的天使投資機構，若於未來再遞件申請時，天使投資機構可簡化提交申請文件、加速簽約撥款流程、一定額度內享有自提激勵機制額度等措施，以加強國發基金與天使投資機構合作力道。
 

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