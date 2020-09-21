不如主計總處樂觀！國泰金估台灣明年GDP為2.9%　憂前有狼、後有虎

▲國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）與台大合作的產學團隊今（21）日公布最新經濟預測，在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內外景氣，小幅下調今年台灣經濟成長率預測值至1.7%，預測明年經濟成長率為2.9%，不如主計總處樂觀，而疫情再起、美中脫勾共6大因素將影響未來經濟成長與金融情勢。

國泰金今天舉行今年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，疫情對國內外景氣衝擊，符合本團隊之前的預測情況，因此小幅下調2020年台灣經濟成長率預測值至1.7%。

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徐之強分析，儘管疫情為上半年全球景氣帶來重大衝擊，台灣第2季GDP也受到負面影響，但受惠全球防疫所衍生的科技需求、華為禁令、國內疫情受控與發放振興券，第3季起台灣景氣明顯反彈，整體經濟表現漸入佳境。

展望2021年，初估台灣經濟成長率為2.9%，研判有80%的機率落在2.2至3.9%。徐之強認為，隨著疫情衝擊趨緩，新興科技題材、企業回台生產可帶動景氣持續升溫，內外資機構普遍預期台灣經濟成長率將明顯反彈。整體而言，「對今年不悲觀，對明年也不樂觀」。

徐之強也補充，過去10年台灣經濟成長率平均為2.7%，主計總處預估明年經濟成長率為3.92%，幾乎是認定台灣景氣呈現「V型」反轉，但團隊預估景氣偏向「nike型」反轉，因此估明年經濟成長率為2.7%。

今年疫情在全球蔓延，各國央行持續重申寬鬆立場，支撐市場風險偏好，加上地區金融情勢維持3月以來的改善趨勢，目前接近寬鬆水準附近，團隊研判全球金融波動減緩，且台灣景氣內外需均改善，通膨預期好轉，台灣央行將維持政策利率不變。

整體來看，影響今、明年經濟成長與金融情勢最主要有6個因素，一為全球新冠肺炎疫情改善狀況與二次疫情風險；二為中美脫勾引發全球供應鏈調整；三為斷鏈衍生額外生產成本，不利廠商獲利；四為國際地緣政治與軍事緊張的不確定性，如英脫歐或南海問題；五為主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；六為疫情加速推動5G、AI和高效能運算產品需求，有利出口。

其中，徐之強認為，中美脫鉤為明年經濟最大變數之一，等於「前有狼、後有虎」，也就是疫情是一匹狼，後面才是讓整體經濟轉變的大老虎。