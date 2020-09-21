2人突撞進門扭打…金髮男無助「坐馬桶」大便　不敢擦屁股超尷尬

▲兩男在廁所內扭打，旁邊有人在大便。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

知名論壇Reddit有段影片引發熱烈討論，有2名男子突然在學校廁所內大打出手，在地板上、小便斗前扭打成一團，讓原本在隔間內的人也好奇地拿起手機錄影。沒想到這兩人不知為何地「打進」最後一間廁所內，結果裡面還有一個金髮男子正在大便，讓他只能雙手摀臉繼續坐在馬桶上，不知如何是好。

影片中有2名男子突然在廁所內大打出手，兩個人互相壓頭、扯衣服，從地板扭打到小便斗。原本在隔間內上廁所的人好奇地伸出手機錄影，結果發現兩人突然不見，立刻走出隔間，先是看到兩三個圍觀的男生，接著就發現兩人不知為何地「打進」最後一間廁所裡。

尷尬的是，原本廁所內還有一名金髮男子正在上大號。褲子脫到腳踝的金髮男子，面對突然衝進來莫名其妙在旁邊打成一團的兩人，他完全不知道該如何是好，兩人還一度踹到他的左腿。這名金髮男站起來擦屁股也不是，但顯然也沒有繼續大便的心情了，只能無奈地用手遮住臉，最後直接低頭，默默將褲子拉到膝蓋，完全不敢往外看。

Reddit網友紛紛在底下留言表示，「這天不能再更糟了」、「遊戲開發商快來看看這個打架場景」、「這是2020年最棒影片」、「我敢打賭這是他最後一次上公共廁所」、「他只不過想大個便」、「如果他這時候站起來擦屁股，那兩個男生應該就會停止打架了」。



►悠閒在泳池午睡被喚醒 男屋主驚見黑熊伸爪撫摸他的腿！

►英國三寶「身掛車窗外」自拍 跌進「最繁忙高速公路」車流

►GG相親秀！他炫驚人尺寸 下秒「180度上甩重擊腹部」…女方嚇崩當場淘汰

►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定