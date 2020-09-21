「人工智慧晶片聯盟」奏效　吸引新思在台投資8億成立「AI研發中心」

▲左起為新思科技總經理李明哲、台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群、日月光副總洪志斌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，愛台聯盟）今（21）日舉行聯盟會員大會，集結國內外業者投入裝置端AI晶片技術的開發，並發表多項成果，像是吸引國際大廠新思科技在台投資8億元，預計兩年內建立超過百人研發團隊的「AI研發中心」。

行政院副院長沈榮津表示，今年疫情對全球景氣造成很大的衝擊，台灣半導體是全球少數仍維持競爭力的產業，台灣業者是全球大廠信任的合作夥伴，樂見聯盟集結力量，制定AI軟硬體介面標準、投入技術研發與供應鏈串接，促成AI產業化、產業AI化，台灣再旺20~30年的目標。



經濟部部長王美花表示，台灣人工智慧晶片聯盟自去年7月成立以來會員廠商已超過百家，透過聯盟業者之間水平與垂直分工的整合，以及吸引新思科技等國際EDA軟體大廠加碼投資台灣，與台灣產業軟硬互補，發展更多創新應用產品。



科技部長暨AI on Chip示範計畫籌備小組總召集人吳政忠指出，AI對無人駕駛車、智慧家庭、機器人等應用服務至關重要，因此AI晶片的發展對這些應用具有決定性影響，台灣應善用領先全球的半導體製造技術、優異的關鍵技術開發能力及完整的人才培育體系等優勢，發展台灣的AI晶片生態系。



工研院董事長李世光表示，今年在疫情的衝擊下，遠距溝通的需求與虛擬經濟興起，不僅催促著5G、區塊鏈、資訊安全等產業升級，也讓AI人工智慧及雲端等科技價值倍增，而這些需求不是單一家公司就能做的成，共創共榮才是布局的趨勢。

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▲左起為廣達電腦董事長林百里、工研院董事長李世光、經濟部部長王美花、行政院副院長沈榮津、AITA聯盟會長盧超群、科技部部長吳政忠、行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、電電公會理事長李詩欽。（圖／工研院提供）



台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群表示，台灣有三大美名，包括防疫奏效的醫療美名、半導體的科技美名，以及用半導體落實AI人工智慧，讓台灣成為科技的世界優勝美地，而AITA聯盟的任務除了建立AI生態系、發展關鍵技術，最重要的就是加速產品開發，讓不同業者的晶片可以異質整合。

盧超群指出，AITA聯盟成立近一年，串連半導體大廠聯發科、日月光、晶相光、工研院，投入AI晶片異質整合，因應5G與AI世代下具備高度晶片整合能力的異質整合晶片設計創新與封裝技術，被視為後摩爾時代下延續半導體產業發展的動能。

日月光副總洪志斌表示，台灣人工智慧晶片聯盟串聯半導體大廠，共同發展異質整合介面，異質整合多顆不同製程、功能的晶片，預期發展縮小模組體積40~60%、降低運算功耗25~40%、提升運算速度20~35%的解決方案，加速建立各式終端裝置AI運算應用。

新思科技總經理李明哲表示，為了投入AI晶片所需的相關核心技術研發，新思規劃投資約8億元在台成立「AI研發中心」，預計兩年內建立超過百人研發團隊，開發前瞻AI設計整合性軟體，引進AI晶片應用與編譯軟體、異質運算與驗證技術，搭配新思的矽智財，開發前瞻AI設計整合性解決方案。

專業指紋辨識IC設計領導廠商神盾，透過聯盟軟體技術委員會協助，提升AI運算效能，縮短開發時程，將開發世界第一顆基於可重組類比AI運算技術之屏下大面積光學指紋辨識晶片，透過AI大量指紋圖庫運用類比AI電路的設計與自我學習。

神盾強調，即使在指紋成像品質不佳的情況下，增強指紋的辨識率，創造出低成本、低功耗、高效能，以及防偽能力強的優勢產品，搶攻行動裝置辨識系統、車用監控、安防系統，以及IoT物聯網等市場。