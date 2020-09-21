【廣編】總統蔡英文力挺「危老+都更」　臺灣企銀拚全台都市翻新

【廣編特輯】

圖、文／中小企銀提供

臺灣企銀與財訊等單位共同主辦「危老+都更博覽會」，9月19及20日一連兩天於松山文創園區熱鬧登場，總統蔡英文特別出席力挺，並強調政府會持續透過政策的規劃和引導，加速翻轉台灣的老舊建築物。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，生動活潑的博覽會能協助民眾善用各界資源，改善居住環境品質及住家安全，同時照護銀髮族。去年首次舉辦引發廣大迴響，為了因應各界對危老及都更需求，今年擴大舉辦，邀集政府、金融業、危老都更產業設立124個攤位，吸引上萬人次參觀，氣氛相當熱烈。

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黃博怡強調，該行打破傳統房屋重建貸款流程，成立危老及都更貸款專責單位「創新金融專案辦公室」，提供專案輔導、融資和信託等一條龍服務，加速案件辦理。辦公室創立以來僅一年多，相關案件核准貸款金額逾260億元。該行承辦的案件也具有相當代表性，包括新北市新莊化成工業區危險老舊建物重建、國內罕見的林口工業區危老重建案等皆為該辦公室之作。

臺灣企銀認為，目前全球面臨新冠肺炎疫情及氣候變遷等眾多威脅，都市更新已不只是老屋重建，必須納入環境再生、安全抗震、健康防疫、全齡共生等多元價值，此次博覽會也舉行3場研討會，邀請產官學界探討趨勢，並分享業界成果。

臺灣企銀積極推廣危老及都更議題，呼應該行從本業出發，專注發展「一青、二老、三創」的理念，落實企業社會責任。一青是提供資金創業，協助青年突破就業與薪資停滯困境；二老以家庭信託、以房養老及都市更新等方式多管齊下，紓解人口老化問題、改善銀髮生活品質，更在全台成立16家銀髮樂齡學堂，提供長者共食共學的機會；三創是積極推出各項貸款，讓想創新及有創意的人都能順利取得創業資金。