晶華、王品美食超商買得到！統一超變身美食平台搶攻鮮食商機

▲統一超商今（21）日宣佈攜手晶華酒店、王品集團，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代帶動外送市場快速崛起，超商業也搶攻鮮食商機。統一超商今（21）日宣佈攜手晶華酒店、王品集團，主打名店每日新鮮現做餐盒，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台，搶攻外送新藍海商機。

依據經濟部統計，2018年全台餐飲業營業額達4745億元，外送占比約5％，相當於237億元商機。7-ELEVEN表示，看好外送市場竄紅，耗時半年建置一套全新的運作模式—「外送店取」服務，以網購到店取件的概念為發想，消費者只需前一天中午前至ibon機台預訂餐點，隔日即可至原門市取餐，就近享用名店美食。

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▲統一超商今（21）日宣佈攜手晶華酒店、王品集團，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台。（圖／統一超提供）

統一超商表示，第一波鎖定台北商業型商圈的7-ELEVEN道生門市，攜手王品集團Su/food及晶華酒店推出170~250元的五星級超值餐盒，主打高消費的上班族。消費者於ibon機台下訂後，餐廳業者透過系統通知，前一日接單、準備食材，當日現做新鮮菜色，再送到7-ELEVEN門市。由於具有高知名度的品牌優勢，風味和衛生安全掛保證，受到不少公司行號的青睞，亦適合當作商務餐盒。

晶華酒店精選Best in the Best極致美饌系列，邀請中西主廚為7-ELEVEN推出獨家菜單，由曾經任職於米其林三星餐廳的法籍行政主廚諾爾˙柏納德(Noel Bernard)親自品管監製，宴會廳主廚吳俊煌設計的「剝皮辣椒雞肉飯」以及「家常紅燒牛腩飯」，搶攻鮮食商機。

7-ELEVEN扮演社會廚房角色，在門市設置大型鮮食保溫櫃，採恆溫60°C以確保食品風味，消費者還能一次訂購不同餐廳的餐點、免外送費；並發揮門市優勢，消費者可以在門市順道購買其他商品，例如甜點、飲料、零食…等，還給消費者自由購物的時間，創造更多餐飲服務的機會點，也讓合作的餐飲業者有更多服務的據點，達到雙贏。