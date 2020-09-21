「TikTok Global」將公開募股…仍屬子公司　字節跳動將保8成股權

▲「字節跳動」表示TikTok Global將首次公開募股（IPO）。（圖／路透）



文／中央社

中國「字節跳動」公司今天表示，短影音平台TikTok Global將首次公開募股（IPO），母公司字節跳動將保留80%股權，TikTok Global將是字節跳動的子公司。

美國總統川普認為在美約有1億用戶的TikTok恐會把個資回傳中國政府而影響國家安全，8月14日簽署行政命令，給字節跳動90天時間出售TikTok在美業務，並下令自9月20日起，禁止包括Apple與Google等美國的app商店提供TikTok下載。

美國商務部19宣布將熱門中國短影音app的TikTok禁令生效日期，從9月20日至少展延到27日。知情人士透露，延後禁令生效時間讓TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）、甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）有時間作業，成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國業務。

TikTok表示甲骨文公司成為技術供應商，沃爾瑪則為商業夥伴；知情人士透露，整筆交易價值一如先前外界預期，約在600億美元。

路透社報導，字節跳動今天發聲明表示，TikTok Global將展開IPO前置作業，母公司將保留80%股權。字節跳動另指出，TikTok Global董事會包含字節跳動創辦人張一鳴、美國零售業巨擘沃爾瑪的執行長董明倫（Doug McMillon）及字節跳動的多位現任董事。

▲甲骨文公司（Oracle）的北京辦公室。（圖／路透）



字節跳動指出，目前TikTok Global的營運計畫不涉及任何程式演算法或技術的移轉；甲骨文公司能安全取得TikTok的美國原始碼。

至於有報導稱TikTok Global將付給美國財政部50億美元，字節跳動表示，這是根據公司收入與相關稅務所得出的估算，是公司未來幾年必須繳付的數額，與甲骨文、沃爾瑪達成的新公司協議無關。

儘管甲骨文與沃爾瑪在週末時聲稱美國投資人將佔新公司TikTok Global的多數股份，但字節跳動仍今天仍宣稱，TikTok Global是旗下子公司。

「華爾街日報」指出，如同知情人士一開始所描述，字節跳動會保留約80%的新公司經營權，但因字節跳動本身約3成多的股權屬美國投資人，若以此來看則連同甲骨文與沃爾瑪的股權後，新公司就可以算是由美方掌握多數股份。

隨著甲骨文與沃爾瑪合計掌握20%的新公司股權（甲骨文12.5%、沃爾瑪7.5%），TikTok Global約53%的股份握在美國公司或投資人手上；若再經首次公開募股，字節跳動在新公司持有的股份有機會降至31%。

前國際貨幣基金（IMF）中國事務負責人、現為康乃爾大學經濟系教授的普拉薩（Eswar Prasad）表示，這是筆設計極為精巧的商業交易案。

他說：「縱然這筆交易相較原本川普政府所設目標打了折扣，TikTok交易案仍能讓川普聲稱勝利，映證自己對中國強硬非但玩真的，也是前無古人的作法。」

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