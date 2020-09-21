不准選他當總統！　川普揚言簽「行政命令」禁拜登參選

▲美國總統川普（右）及前副總統拜登（左）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普19日在北卡費耶特維爾（Fayetteville）的造勢口出狂言表示，他可能會簽署一份行政命令，讓選民們不得選擇拜登為下一任總統，又再度指控「貪睡」拜登的精神狀態，懷疑他要「嗑藥」才敢面對自己支持者，「你們不能將這傢伙選為總統。你們不能這樣，也許我會簽署一份行政命令，讓你們無法將拜登選為總統。」

根據《CNN》的民調，目前兩方的差距仍由拜登領先8個百分點，拜登也不是在每一個州都大幅領先民調。川普更在造勢中一度向選民求情，「如果我輸給他，我不知道我該怎麼辦。我再也無法跟你們對話，你們也不再能看見我。」

拜登則在推特上回應，將川普這段話製成短影片，並在後面附上一張燦爛的笑容照片，搭配上文字「我是拜登，這段訊息我准了」，意即讓川普可以不用再出來說話了。

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

許多人開始擔心，川普有可能會在敗選後不甘離開白宮。佛州參議員桑德斯（Bernie Sanders）警告，國會和媒體應該為此有所準備，「這不僅僅是炒作。在接下來的兩個月裡，我們必須要提醒美國人民這種惡夢般的景象，讓他們為這種可能性做準備。」

川普還要求拜登在大選前接受藥檢，「他（拜登）是最差的候選人；最蠢的候選人；是總統大選史上最糟糕的候選人。你永遠不知道，他們在拜登屁股上注射了一劑大的，然後兩個小時後他比以往都要生龍活虎。問題是兩個小時後呢？」

▲川普總統19日在北卡羅來納州的一場造勢活動上發表談話。（圖／路透）



對於普遍在媒體上的失勢，川普更大肆抨擊，各界媒體對拜登明顯偏心，這是公眾媒體界的「恥辱」，最近在《大西洋》雜誌的爭議性文章也引起他批評。《大西洋》刊登的一篇關於川普出訪巴黎的文章中聲稱，川普將躺在美軍公墓的陣亡士兵稱為「輸家」（loser），還嘲笑已逝共和黨大老麥肯（John McCain）過去在越戰被俘擄的經歷。

川普當時用一連串憤怒的推文駁斥，《大西洋》雜誌為了拜登當選而不擇手段，刻意捏造「假新聞」，儘管他與麥肯曾經在政治上有過意見分歧，但自己從未不尊重過這位前輩。

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