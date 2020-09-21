刷爆仇恨值！老翁威脅殺人「被警釋放回家」...2hrs尋仇砍死2鄰居

▲京畿道城南市金谷洞某棟公寓大樓發生一起因花牌而起的命案。（圖／翻攝自Naver Map街景）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生一起震驚社會的殺人案件，警方的應對能力與消極的態度再次受到媒體與民眾質疑！京畿道城南市盆唐區金谷洞一名69歲的老翁A某，19日以鄰居打花牌時不斷引起爭執，出言威脅要持刀殺人遭逮捕至警局。警方認為老翁年事已高、且並無其他特異舉止，便將之釋放，沒想到才過2個多小時，立即傳出2條人命慘遭犧牲。

根據韓媒《朝鮮日報》、《亞細亞經濟》，A某住在金谷洞的公寓大樓，該日晚間8時50分與76歲的女鄰居B某、73歲的女鄰居等6人聚集在B某位於該棟公寓7樓的住處玩花牌，不料過程中疑似B某與C某和其他鄰居間起口角爭執，老翁A某竟打電話向警方檢舉，表示B某與C某犯下非法賭博罪。

京畿盆唐警察署表示，當天晚間獲報後於9時到達B某住處，B某向警方解釋只是為了消遣娛樂才玩花牌，並沒有以金錢做為賭注；由於事發時並未逮到類似賭博的證據，因此確認了6人的身分後便打算打道回府，卻未料到警方走至1樓時，A某突然出言威脅「我要拿刀把這裡所有的人殺掉」，於是警方獲報後才又爬上B某住處，將A某逮捕歸案。

▲韓國傳統紙牌遊戲「花牌」（화투）。（圖／翻攝自韓國民俗大百科辭典）

警方將A某逮捕回警局後，認為A某年事已高，只是出言要脅、並未做出實質的傷害與殺人行為，加上其所登記的住處地址並未造假，因此將之釋放；沒想到，A某回到住處後2個多小時，竟然真的持凶器，於隔日凌晨1時前往B某住處，砍殺B某與C某數刀致死。

直到20日上午7時50分，平時與B某一起做晨間運動的朋友發現B某未現身，於是前往B某住處察看，才發現B某、C某早已成為冰冷遺體，倒臥在血泊之中。

警方1個小時後以殺人罪嫌緊急逮捕A某。警方推測，A某可能對於自己在花牌上輸太多錢感到相當憤怒，才會數次打電話向警方報案鄰居涉嫌非法賭博，試圖拿回輸掉的金錢。

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