　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美西野火狂燒！奧勒岡6男趁亂縱火　他「喜歡煙味」偷燒一整堆樹葉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼奧勒岡州野火。（圖／路透）

▲美國西部近月爆發嚴重野火，加州、奧勒岡州等地都陷入危機。圖為奧勒岡州的火勢。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國西部近月爆發嚴重野火，加州、奧勒岡州等地都陷入危機。在奧勒岡州，至少6名男性被指控，趁著野火季節蓄意縱火，且犯案動機千奇百怪，包括想要享用美味牛肉、情侶紛爭與喜歡「煙味」。

綜合《紐約郵報》與《俄勒岡人報》 （OregonLive）報導，雖然沒有證據指出嫌犯懷有政治動機，但惡意行為已經加劇火勢，而這場大火已經燒毀超過100萬英畝的土地。

其中一名縱火犯是39歲富爾頓（Jedediah Fulton），他對於當地森林保護組織的成員心生不滿，7月28日被發現在格萊德（Glide）近郊樹林縱火。當局在一份相關文件中寫道，富爾頓「非常生氣，因為道格拉斯森林保護協會的那個傢伙不幫助他，也不讓他搭便車進城」。

▲▼美國奧勒岡州野火。（圖／路透）

▲奧勒岡州的天空因野火而染成一片血紅。（圖／路透）

此外，44歲的彭德格拉斯（Elias Pendergrass）於8月30日因與甜溪路大火（Sweet Creek Fires）有關，遭到警方逮捕。他先前威脅，如果女友分手的話，就要燒掉整個梅普爾頓 （Mapleton）社區。

44歲的馬斯（Jonathan Maas）於9日在德克斯特（Dexter）一處高爾夫球場附近縱火，此地距離假日農場（Holiday Farm）大約20英里，而假日農場爆發的火勢已經蔓延17萬英畝。他擁有偽造罪、入室盜竊罪與持有槍械罪等前科，已經承認朝著茂密的樹林扔一枚照明彈，試圖引發火勢。

▲▼美國奧勒岡州野火。（圖／路透）

▲奧勒岡州飽受野火摧殘。（圖／路透）

2天後，53歲的街友皮亞特（Samuel Piatt）在奧勒岡市（Oregon City）點燃一大堆樹葉，他被逮捕之後向警方供稱，因為「喜歡煙味」才會這麼做。另一名街友、45歲的小多明哥（Domingo Lopez Jr.）13日沿著波特蘭2015號州際公路的好幾處灌木叢縱火，他承認犯行後，被送醫進行精神鑑定。

位於紐約的「約翰傑刑事司法學院」（John Jay College of Criminal Justice）火災科學教授科貝特（Glenn Corbett）認為，關於野火的報導可能促成具有縱火傾向的人犯罪，「在電視和報紙上，現在每個人都在談論火災。我可以想像，這對於那些擁有這種傾向的人可能是某種刺激。這肯定會促使他們成為參與者」。

►百優精純乳霜熱銷30年！秋冬換季一瓶搞定

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
LIVE／在臉書上吵架怒潑屎！「潑屎哥」做完筆錄現身
快訊／潑屎正妹原因曝！「潑屎哥」緊張吐心聲：沒想到鬧這麼大
快訊／境外移入再+2　從這兩國返台確診
主動脈剝離發生原因一次曝！醫PO手繪圖秒懂　發生致死率極高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「TikTok Global」將公開募股…仍屬子公司　字節跳動將保8成股權

撞岩礁船身進水！芬蘭渡輪「擱淺波羅的海」　200乘客急套救生衣求生

美西野火狂燒！奧勒岡6男趁亂縱火　他「喜歡煙味」偷燒一整堆樹葉

英國三寶「身掛車窗外」自拍　跌進「最繁忙高速公路」車流

怪招抗疫「泥巴浴中吹海螺」　印度議員自打臉傳確診糗爆！

北韓官方發怒了！指控南韓「口蜜腹劍」卑劣無恥：將迎來悲慘節局

她與新歡「激戰蕩吼」引前男友　他怒脫褲想硬來…當場遭金口摘桃

千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

回家玻璃門突然爆裂！　15歲少女心臟被刺破...倒在四射碎片中

GG相親秀！他炫驚人尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」…女方嚇崩當場淘汰

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

「TikTok Global」將公開募股…仍屬子公司　字節跳動將保8成股權

撞岩礁船身進水！芬蘭渡輪「擱淺波羅的海」　200乘客急套救生衣求生

美西野火狂燒！奧勒岡6男趁亂縱火　他「喜歡煙味」偷燒一整堆樹葉

英國三寶「身掛車窗外」自拍　跌進「最繁忙高速公路」車流

怪招抗疫「泥巴浴中吹海螺」　印度議員自打臉傳確診糗爆！

北韓官方發怒了！指控南韓「口蜜腹劍」卑劣無恥：將迎來悲慘節局

她與新歡「激戰蕩吼」引前男友　他怒脫褲想硬來…當場遭金口摘桃

千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

回家玻璃門突然爆裂！　15歲少女心臟被刺破...倒在四射碎片中

GG相親秀！他炫驚人尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」…女方嚇崩當場淘汰

看美國大選》周天瑋／RBG大法官之死竟然成為九月驚奇

觀測全球海洋資訊　中國發射海洋二號C衛星

小7吃得到五星飯店晶華牛腩飯、王品爐烤牛便當　全新名店美食預購

朝野協商處理4涉貪立委　立法院：正在等法院函文

網購買到整盒「雙鋼印口罩」　莊人祥：要調查是偷跑或仿造

梅花鹿天堂＋1！宜蘭全新療癒農場　餵小鹿喝奶、陪Q萌草泥馬玩耍

環島5天沒帶汪汪！　媽回家張大手討抱...牠「賭氣繞過」裝不熟

永信杯／追隨姐姐的腳步　明湖國中李家姐妹花連袂出擊

勞保年改還在進行中？　勞長許銘春：持續傾聽各界心聲

黑豹開示「活在星球上的原因」引淚崩　《六人行》艾美獎驚喜合體

蘿莉塔整形失敗！大腿變形還有球狀異物

國際熱門新聞

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

新冠病毒有頑強生命力與自癒力

雙行星9月25日撞擊地球軌道

快訊／美法官阻止政府封殺微信

他炫驚人GG尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」相親女嚇崩

軍官：美大選是共軍侵台最佳時機

CIA派4特工探解放軍據點　失敗全亡

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

脫北者想溜回老家！南韓警方及時逮捕

她與新歡「激戰浪叫」引前男友　他想報復遭咬掉睪丸

砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區

寄劇毒包裹給川普！神秘女抓到了

美國務卿警告：中梵延長協議會危及教廷威信

美近20萬死！　印度破540萬確診

更多熱門

相關新聞

北韓怒了！控南韓「口蜜腹劍」卑劣無恥

北韓怒了！控南韓「口蜜腹劍」卑劣無恥

南韓與美國軍方日前針對如何應對北韓（朝鮮）核武與飛彈威脅等議題，進行「韓美聯合國防協商機制」（KIDD：Korea-U.S. Integrated Defense Dialogue）第18次會議，確認雙方推動北韓去核、半島永久和平等共同目標。北韓官方對此表達強烈不滿，今（21）日透過對外宣傳媒體《回音》（메아리）控訴，南韓平時喊著要和平，根本就是「口蜜腹劍」，如此只會使朝鮮半島（韓半島）情勢更加惡化。

母遭搶匪打死　6歲童躲車內報警

母遭搶匪打死　6歲童躲車內報警

目睹媽被射殺　6歲童躲車上報案

目睹媽被射殺　6歲童躲車上報案

傳字節跳動開價　TikTok市值1.74兆

傳字節跳動開價　TikTok市值1.74兆

金斯柏格辭世...墮胎權恐遭廢！川普女鐵粉：好機會

金斯柏格辭世...墮胎權恐遭廢！川普女鐵粉：好機會

關鍵字：

北美要聞奧勒岡州野火

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

敖犬悼念小鬼被酸假掰！怒回應：你們到底在幹嘛

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

六月「帶李易拿手菜」連三天弔唁小鬼

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面