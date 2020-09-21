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觀光業拚轉骨！寶得利射三箭「跨足餐飲、生技及遊戲」搶市

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▲寶得利董事長張雅琍今（21）日表示，公司規劃餐飲、生技及遊戲三階段轉型。（圖／寶得利提供）

▲寶得利董事長張雅琍今（21）日表示，公司規劃餐飲、生技及遊戲三階段轉型。（圖／寶得利提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，寶得利董事長張雅琍今（21）日表示，公司規劃餐飲、生技及遊戲三階段轉型，餐飲方面今年底前仍積極展店，斥資1億投資佈局海外，今年底前將於大陸深圳、馬來西亞展店上看十家，台灣再展二家，以期儘速將公司營運重回獲利軌道。

張雅琍指出，寶得利第一階段轉型，在今年疫情爆發前就開始進行，除經營「逸仙樓」外，以「小逸仙」品牌為主軸，投資不同類型的餐飲事業。其中，小逸仙火烤二吃在二月底正式營運，再推出小逸仙食堂及小逸仙麻辣燙，已經在微風台北車站及微風南山設點，微風南山10月中試營運，微風北車則在11月初試營運。

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寶得利延伸小逸仙品牌，小小逸仙燒臘飯在台北中信金融園區及高雄漢神巨蛋兩個據點日前開業，目前營運狀況相當不錯，另外，中信金融園區也推出寶餐一頓手路菜自助餐，做另一種新的嘗試。預計在明年第2季前，寶得利餐飲事業在國內外將再開幕7到10家餐廳。

寶得利轉型第二階段是投入生技產業，看準疫情商機，已與智順科技簽約，代理銷售COVID-19快篩試劑，其快篩試劑主要市場以海外為主，9月下旬就可以對外銷售。

張雅琍指出，轉型第三階段為投入遊戲產業，第一款APP是以目前市面上相當熱門的夾娃娃機，先在今年第4季試水溫，接著將會推出一款市場上的主流遊戲，也是寶得利能否在遊戲市場站穩腳步的關鍵。

張雅琍表示，希望在一年內就可以看到轉型的成果，但公司也沒有放棄旅遊市場，將朝輕旅行方向進行，如基隆市中正區長潭段（望海巷）總面積5000坪的四筆土地，原本要蓋度假飯店，但因陸客不來暫緩。看準未來國旅相當熱門，若能結合旅遊、露營、餐廳會是不錯的選項，公司也正著手進行該地區的開發計畫。

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