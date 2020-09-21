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日漢堡包「整隻大螃蟹」！開賣即秒殺　台網友敲碗：好想吃

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▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

▲日本速食業者推出的蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

實習記者陳妙津／綜合報導

日本連鎖速食業者「ドムドムバーガー(Dom Dom漢堡)」19日決定再次開賣螃蟹漢堡，引起搶購熱潮，因為這款商品不同於其他業者，以蟹肉餅等方式製作，而是超豪邁地直接包著一整隻炸軟殼蟹，視覺畫面看起來衝擊澎湃，讓不少台灣網友聽聞後，也直呼「好想吃」。

▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

▲開賣時的長長排隊人龍。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

據日媒「ねとらぼ」報導，日本連鎖速食業者「ドムドムバーガー(Dom Dom漢堡)」曾在2019年時推出該款漢堡，但是限定販售，而今為了慶祝「淺草花屋敷店」新開幕，決定將這款經典商品再度限量推出，單品含稅售價990日元（約新台幣273元）。

▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

▲官網還秀出油炸軟殼蟹的過程。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr，下同）

在螃蟹漢堡中夾著的不是蟹肉餅，而是整隻裹粉油炸的軟殼蟹，讓顧客一邊吃著香軟漢堡，一邊品嘗到脆香的整隻帶殼螃蟹。再販消息一出，立刻吸引不少老饕迫不及待地上門購買，還在官方推特下方貼出照片表示「已經在吃了」。

▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

其他日本網友則紛紛表示，「淺草店剩大概20個，看今天排隊人潮大概會賣完吧」、「好想吃啊！但我住的縣沒有分店……」、「我就是在等這一刻」、「炸得香酥的螃蟹超好吃」、「還有哪裡有賣，好想吃啊」。

▲▼日本蟹堡內含整隻超澎拜大螃蟹。（圖／翻攝自推特／@domdom_pr）

消息傳至台灣後，PTT網友也表示，「殼是軟的，但身體內部的組織也是軟的嗎?」、「軟殼蟹看起來好好吃」、「澳洲早就吃過軟殼蟹漢堡~讚」、「美味蟹堡」、「那個應該是軟殼蟹剛脫完皮的，感覺好香喔」

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