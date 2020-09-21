立比亞傳將恢復石油生產　國際油價一度下挫逾1%

▲國際油價21日一度下跌逾1%。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續加劇市場對全球需求的擔憂，而利比亞又傳將恢復石油產出，促使國際油價周一（21日）一度下跌逾1%。截至今日上午11點35分左右，10月交割的西德州原油期貨上漲0.17%至每桶41.18美元；11月布蘭特原油期貨上漲0.25%至每桶43.26美元。

《路透》報導，利比亞國家石油公司（NOC）19日宣布解除保護石油港口和設施的軍事措施，允許旗下已確保安全的油田與港口重新運作，市場因而預期全球原油供給將增加。

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對此，澳新銀行（ANZ）分析師周一釋出報告指出，市場難以承受更多原油進入，「全球新冠疫情捲土重來，已使得許多政府暫停放寬限制舉措。這打壓了歐美的需求。」

全球煉油商近幾個月來因低迷的需求及大量庫存而陷入困境。因新冠疫情重創旅遊需求，煉油商於今年春季將產量削減了35%，而前陣子隨著各國逐步放鬆封鎖，產量已於8月下旬開始緩慢增加。

但美國等燃料消費排行前幾名的國家過去幾周來因應庫存增加、需求持續貧乏，以及自然災害等，產能利用率一直在減少。相關影響在中國特別明顯，雖然中國在控制疫情後，石油需求的複甦的情況領先全球，但出口卻始終疲軟。