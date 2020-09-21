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15.89億威力彩得主「面貌特徵」曝光！70歲退休女獨資　2子女都非金融業　

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記者紀佳妘／台北報導

史上最高威力彩31.24億元送出，獎落台北市、南投縣，台彩今（21）日表示，位於台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人已完成領獎，這名幸運兒是一位年約70多歲的退休婦女，由於她擔心這次事件吵得沸沸揚揚，所以待新聞平息沉澱後才出面領獎。

▲▼台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台彩總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

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台灣彩券公司總經理蔡國基今天受訪時表示，這位住在台北市的退休婦女，過去常有買威力彩、大樂透的習慣，且購買地點並不固定，喜歡到不同投注站試試運氣，通常外出走走或拜拜時都會買，這次用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區01至08號碼，一共花了5,600元買彩券，幸運中威力彩頭獎外，也對中7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15.89億元。

蔡國基也提及，這位退休婦女個子嬌小、眼睛小、嘴巴小，這次是與其他家人外出時經過投注站購買彩券，而她的家人也有買，其中兒子、女兒這兩位都是40歲以上，「都未在金融機構任職」，這張彩券也不是集資，由她獨自購買。

蔡國基指出，中獎人因這起事件吵得沸沸揚揚有所擔心，因此等新聞平息沉澱後才出面領獎，事實上在開獎當晚就知道中獎，對此感到非常驚訝、不敢相信，她是透過台彩APP兌獎得知，隨後把彩券放在書櫃中，針對外界傳言感到相當困惑也很困擾，「彩券在她手上這是才是真的，其他傳言都不是真的」。

蔡國基說，她中獎後也做了善事，一共捐2,000萬元做公益，其中1,500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌、300萬給聯合勸募協會、100萬給門諾醫院、100萬給紙風車文教基金會，同時也承諾每年會善用這筆獎金，好好來捐贈、做善事。

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