瑞士銀行：金價預測上調至2100美元　漲幅和時間都將超出預期！

▲瑞士銀行（UBS）將黃金價格預測上調至2100美元。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

外電報導，瑞士銀行（UBS）東盟市場負責人楊永冠表示「黃金的價格在今年飆升了近30％，可能會進一步上升，並且因為現在全球的不確定性而讓黃金維持在高位」。瑞銀已將明年的黃金價格預測從每盎司1,850美元上調至2,100美元。

截至今（21）日為止，現貨黃金交易價格約為1953美元，比年初價格高出約29％

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瑞銀東盟市場負責人楊永冠向ＣNBC表示「我們非常看好黃金。 我們認為價格還會上漲，有趣的是，我們認為價格上漲的幅度和時間都將比預期的更高更久。」

楊永冠補充說「實際利率為負，和全球不確定性的環境，例如即將到來的美國總統大選，都是投資者增持黃金的原因之一。我認為，很多投資者已經湧入債券和不動產投資信託基金（REITs），因此，如果特定領域給您帶來壓力，那麼黃金將被視為一種替代選擇。」

楊永冠除了看好黃金外，她還看好東南亞股市，原因是外國資金從多個市場退出，該地區的股價遭受影響。但在散戶投資者和國內基金的更多參與下，市場反彈比預期的要快得多。

她解釋說，東南亞國家的產值一直在增長，這在本地資產管理公司的擴張中顯而易見。這對於該地區的市場來說是個好消息。這個股票市場，或者說整個資本市場，不僅在短期內，而且在中期，還將繼續保持彈性和非常強大。