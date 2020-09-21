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千名「假公務員」盜領薪資…2年支付3.7億！　還查出333人早去世

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▲▼奈及利亞,奈拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈及利亞查出千名假公務員盜領薪資。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

非洲奈及利亞尼日州（Niger state）的公務員薪酬委員會日前調查發現，該州2萬7000名公務員中，竟然有1000人是假造身分盜領薪水，甚至有333人是已經過世的「幽靈員工」，也就是說，該州在過去兩年白白浪費了了50多億奈拉（約新台幣3.7億）的薪資。

根據《Vanguard》與《TodayNG》報導，尼日州公務員薪酬管理和核查委員會主席潘迪（Ibrahim Mohammed Panti）表示，在政府薪資單上的「2萬7000名員工」僅有1萬5907人是］「真正的」公務人員，其餘的皆是身分偽造的假員工，以及早已去世的幽靈員工。

潘迪指出，部分在職員工利用多個銀行帳號、偽造的身分證字號、錄取證明與姓名領取多份薪水，這類詐領薪水的人頭數達1000人，甚至還有333名早已去世的員工仍繼續領錢。目前還有3923名員工的身分尚未驗證，可能還會出現更多問題。

潘迪說，過去兩年內共支付了50多億奈拉（約新台幣3.7億）的假薪資，這些冒名的人除了被解雇之外，還會遭到起訴；其餘的公務人員若拒絕接受審查，也會直接被列為假員工去職，「目前為止的真相太過沉重，不能繼續被隱瞞。」

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