月燒600萬！槍擊後請「國安體系隨扈」　館長轉念：決定開保全公司

▲館長將開立保全公司。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢8月28日凌晨遭槍擊，日前已回家休養，除了不時於臉書更新動態，也時常開直播與粉絲互動。館長昨（20）日在直播中透露，為了保護人身安全，先前就已替自己請了貼身隨扈，近期更將投下至少4000萬的資本來開立保全公司，目前已處籌備階段。消息一出，不少網友也在PTT上熱烈討論。

館長在直播中表示，許多人都認為他打算「以暴制暴」，但身為受害者的他，並沒有做錯任何事，如果正義沒有被伸張，這股氣吞不下去也只是人之常情，而且討公道的方式有很多種，吐口水、丟香蕉都是，當然請律師去求償也是其中一種，所以絕非負面示範、以暴制暴。

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館長自從遭到槍擊後，已經請了隨扈來保護自己，面對外界質疑，他也強調，花一億元真的不是在開玩笑，購足裝備、請隨扈都要花錢，最重要的是，他將成立武裝保全公司，如果自己開立，資本額起碼要4000萬元，如果是向有牌的公司申請開立分公司，少說也要2000萬至3000萬元不等。

開立保全公司後，承租辦公室、買相關配備、聘請人員、買車全部都要錢，先前館長也買了2台賓士給他的隨扈，出手相當大方。館長透露，他自己請的隨扈不是隨隨便便的人，而是從國安局退休的專業人士，如果以單天計算，通常一天保底8萬至20萬元，一個月就要600萬元，一年下來要投入的資金更是可觀。

因此，與其花錢請隨扈，不如自己開保全公司，並聘請真正帶過特種單位、警察退休、待過國安體系的人。館長重申，隨扈「一保護就是一輩子」，開了保全公司後，還要支付勞健保、添購防彈衣等，花一億元說不定都還不太夠，他真的不是隨便講講，目前更已經處於籌備階段，正在請專業人士處理中。

一名網友在PTT的Gossiping上，以「館長要成立有戰力的保全公司？做得起來」為題發文，貼文一出立刻掀起熱議。網友回應，「可以開喔！有賺頭，他本身就有資源，可以訓練保全」、「可以啊怎麼會沒市場」、「我覺得是有機會，成吉思汗的教練培訓在格鬥方面應該也是全台數一數二，要再弄個保全的培訓應該不會太難」；不過也有人不看好，「價格平易近人，誰要為你賣命」、「台灣相對來說這麼安全做不起來啦」、「不是格鬥練一練就能擋刀擋槍」。