台幣早盤升破29元大關！分析師：仍有持續升值空間

▲新台幣升破29元大關。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今 (21) 日開盤不到 15 分鐘升破 29 元整數大關，最高來到 28.945 元，升值 2.07 角，也創下七年半以來新高。分析師認為，在美元相對弱勢下，新台幣仍有持續升值的空間。

台新銀行外匯策略師陳有忠表示，新台幣升值不斷趨勢在上禮拜已經很明顯，主要關卡盤中都無法守住，而出口商恐慌性拋匯，導致一早就累積很大的賣壓，此外，美國可能會公佈匯率報告，也讓各國政府比較不敢干預，另外，在美元相對薄弱情況下，新台幣還有升值空間。

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外匯專家李其展認為，新台幣之所以那麼強的原因有兩個，第一，國際美元偏弱趨勢還沒改變，第二，新台幣吸引外資且本土資金匯回，這兩個原因是新台幣近期在亞幣中最強的關鍵，其他亞幣像是人民幣、韓元雖然都有漲，但是都沒有比新台幣強。

另外，有許多出口商怕台幣太強，因此出現恐慌性拋匯，這也是影響關鍵之一。

目前來看，新台幣還有繼續升值的空間，李其展指出，這有點像是彈簧一樣的感覺，先前台幣在央行調節下，有累積升值的動力，但在國際美元相對弱勢，但還沒有破底的情況下，央行稍微放手讓新台幣走，如果在央行態度改變或是升值動力花完之前，新台幣仍會是偏強。

至於央行為什麼會放手？李其展認為，主要是資金匯回以及台幣轉強的趨勢還沒結束，加上美國聯準會政策已經公布，短時間內不會有什麼變數，與其一直壓著浪費子彈，不如就放手一下讓台幣到一個比較符合現在正常該有的價位水準，再想下一步該把它壓在哪個區間當中。

對於新台幣穩定偏強狀態下，李其展建議空手投資人可以分批買美元，例如先前買在29.3元，現在這批29元也可以買，但下一批就要等到28.7元，要把分批承接的區間稍微拉開一點，至少是2角以上。