中籤沒跑少賺3萬！藏壽司又跌「摔破90元」　投資人哭：改吃壽司郎

▲亞洲藏壽司跌破90元大關。（圖／藏壽司提供）

記者曾筠淇／綜合報導

亞洲藏壽司（2754）在9月17日正式掛牌上櫃，掛牌前吸引了超過51萬人登記抽籤，豈料日前才噴出325元的高價，成為觀光股王，掛牌隔（18）日就被打回原形，收在93.7元，目前股價更是跌破90元大關。不少人投資失利、慘賠之餘，也紛紛在PTT上直呼，「明天去吃壽司郎」、「吃爭鮮壓壓驚」。

許多股民都認為，藏壽司上半年受到疫情的影響，財報表現不佳，因此股價表現並不亮眼，17日掛牌盤中最高觸及120.5元，收盤價108元，18日起開始崩跌，以93.7元作收，今（21）日跌勢仍止不住，摜破90元關卡。由於價格持續下滑，中籤的股民獲利也頓時縮水，雖然中籤的散戶還是算幸運，但價差之大也帶來無比的失落。

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▲藏壽司的股價持續下跌。（圖／翻攝自「投資先生」APP）

事實上，興櫃本來就只是參考價，轉上市櫃後未必會比照興櫃的價格來交易，至於股票的未來還是會由市場來決定。不過，由於藏壽司的股價已經多日走跌，目前更是直接跌破90元大關，因此仍讓不少投資人心情低落。

PTT的Stock板上有一則以「亞洲藏壽司（2754）多」為題的貼文，底下就有不少網友留言回應，「我愛壽司郎～我愛壽司郎」、「跟30盤壽司郎」、「好想吃壽司郎」、「改天去吃個幾盤贊助一下」、「吃爭鮮壓壓驚」。此外，也有網友幽默表示，「名字取不好，壽司、蘇洗、蘇洗、輸死、輸死，真心不騙」、「壽司都藏起來了」、「葬壽司QQ」。