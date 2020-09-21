15.6億威力彩台北得主花5600元包牌　獎金多賺近3千萬！　

記者李錦奇／台北報導

7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出兩注，各得15.6億元，其中一張是在台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出，中獎人終於完成領獎。台彩轉述，得主這次花了5600元包牌，所以實際總獎金是15.89億餘元。這位已經退休的女得主說，中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，她也捐出2千萬元做公益，另外包了80萬元紅包給彩券行。

▲台北市大安區「彩盈寶彩券商行」，今年7月底開出史上最高彩金的威力彩頭獎，得主是誰，一度引起各種傳聞議論。（圖／記者黃彥傑攝）

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台彩表示，該位中獎人是台北市人，女性，退休人士，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買的地點都不固定，喜歡到不同投注站試試手氣，前往外地旅遊或拜拜看到投注站也會購買，對包牌方式很熟悉，這回是因為威力彩當期頭獎上看31億元，用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區01~08號碼，該張彩券總花費5,600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為1,589,800,807元。

中獎人自述，以往最高曾中威力彩肆獎2萬元（第一區中5個號碼），以往她習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這回是開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎了，於是她用台彩APP對獎，對中了簡直不敢相信頭獎就是她。雖然中獎人當天晚上就知道自己中頭獎，但還是隔了一段時間來領獎，她自述是因為7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，考慮比較多，等整個事件沉澱後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。

台彩說，中獎人中獎後最想做的事是到廟裡拜拜，中獎彩金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，她認為會中獎是因為她平常就有小額捐款常做好事，另外她也相信買彩券就是在做好事，中獎以後的生活將會和平常一樣。中獎人捐出2,000萬元做公益，其中1,500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給臺灣基督教門諾會醫療財團法人、100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。中獎人包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。